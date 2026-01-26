وزير الخارجية السعودي: العلاقة مع الإمارات ذات أهمية بالغة للاستقرار بالمنطقة

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن علاقة السعودية مع دولة الإمارات بالغة الأهمية لاستقرار المنطقة.

وأكد أن المملكة ترغب في علاقات قوية وإيجابية.



وتسببت الأزمة في اليمن بإشعال فتيل خلاف بين الدولتين الخليجيتين.