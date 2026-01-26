الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش الإسرائيلي: استعادة رفات آخر رهينة إسرائيلي في غزة
أخبار دولية
2026-01-26 | 08:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش الإسرائيلي: استعادة رفات آخر رهينة إسرائيلي في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استعاد رفات ضابط الشرطة الإسرائيلي ران غفيلي، وهو آخر رهينة كان محتجزا في قطاع غزة.
وقال إن استعادة جميع الرهائن الأحياء والمتوفين في غزة تستكمل بندا أساسيا في الجزء الأول من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
أخبار دولية
الجيش الإسرائيلي
رفات
رهينة
غزة
التالي
الإمارات لن تسمح بمهاجمة إيران من أراضيها
وزير الخارجية السعودي: العلاقة مع الإمارات ذات أهمية بالغة للاستقرار بالمنطقة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
08:43
الجيش الإسرائيلي: استعادة رفات آخر رهينة إسرائيلي في غزة
خبر عاجل
08:43
الجيش الإسرائيلي: استعادة رفات آخر رهينة إسرائيلي في غزة
0
أخبار دولية
2026-01-25
الجيش الإسرائيلي يبحث عن رفات آخر رهينة في مقبرة بشمال غزة
أخبار دولية
2026-01-25
الجيش الإسرائيلي يبحث عن رفات آخر رهينة في مقبرة بشمال غزة
0
آخر الأخبار
2025-12-29
ترامب: إعادة إعمار غزة ستبدأ قريبا وسنفعل كل ما في استطاعتنا لاستعادة رفات آخر رهينة
آخر الأخبار
2025-12-29
ترامب: إعادة إعمار غزة ستبدأ قريبا وسنفعل كل ما في استطاعتنا لاستعادة رفات آخر رهينة
0
آخر الأخبار
2025-11-09
الجناح العسكري لحماس: سنسلم رفات رهينة إسرائيلي في غزة في الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي
آخر الأخبار
2025-11-09
الجناح العسكري لحماس: سنسلم رفات رهينة إسرائيلي في غزة في الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:27
الهرم الغذائيّ الأميركيّ الجديد: تفاصيله وكيفية تطبيقه في لبنان
أخبار دولية
13:27
الهرم الغذائيّ الأميركيّ الجديد: تفاصيله وكيفية تطبيقه في لبنان
0
أخبار دولية
13:24
حليب أطفال مسمِم أدى الى وفاة رضع في فرنسا .. فهل وصل الى لبنان؟
أخبار دولية
13:24
حليب أطفال مسمِم أدى الى وفاة رضع في فرنسا .. فهل وصل الى لبنان؟
0
أخبار دولية
13:00
التصعيد جنوبًا يتوسّع: ضربات إسرائيلية متواصلة واستعدادات لحرب محتملة على إيران
أخبار دولية
13:00
التصعيد جنوبًا يتوسّع: ضربات إسرائيلية متواصلة واستعدادات لحرب محتملة على إيران
0
أخبار دولية
12:10
مسؤولان لرويترز: حاملة طائرات أميركية تدخل الشرق الأوسط
أخبار دولية
12:10
مسؤولان لرويترز: حاملة طائرات أميركية تدخل الشرق الأوسط
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2026-01-23
قامت بـ"فرقعة" رقبتها بعد شعورها بالصداع ثم حلّت الكارثة... ما حصل مع هذه السيدة صادم وهذه قصتها!
منوعات
2026-01-23
قامت بـ"فرقعة" رقبتها بعد شعورها بالصداع ثم حلّت الكارثة... ما حصل مع هذه السيدة صادم وهذه قصتها!
0
خبر عاجل
07:33
وزير الخارجية السعودي من وارسو: العلاقة مع دولة الإمارات ذات أهمية بالغة للاستقرار الإقليمي والمملكة حريصة على إقامة علاقات قوية وإيجابية مع الإمارات
خبر عاجل
07:33
وزير الخارجية السعودي من وارسو: العلاقة مع دولة الإمارات ذات أهمية بالغة للاستقرار الإقليمي والمملكة حريصة على إقامة علاقات قوية وإيجابية مع الإمارات
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-18
ترحيب نتنياهو بقرار مجلس الأمن يشعل جدلاً واسعاً في إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-18
ترحيب نتنياهو بقرار مجلس الأمن يشعل جدلاً واسعاً في إسرائيل
0
أخبار لبنان
2026-01-12
نقابة المعلمين في كتاب إلى مجلس النواب: لتعديل مشروع الفجوة المالية
أخبار لبنان
2026-01-12
نقابة المعلمين في كتاب إلى مجلس النواب: لتعديل مشروع الفجوة المالية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
في اليوم الدولي للتعليم Fondation CMA CGM تدعم ١٢ مدرسة في لبنان وتستثمر في المستقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:30
في اليوم الدولي للتعليم Fondation CMA CGM تدعم ١٢ مدرسة في لبنان وتستثمر في المستقبل
0
أخبار دولية
13:27
الهرم الغذائيّ الأميركيّ الجديد: تفاصيله وكيفية تطبيقه في لبنان
أخبار دولية
13:27
الهرم الغذائيّ الأميركيّ الجديد: تفاصيله وكيفية تطبيقه في لبنان
0
أخبار دولية
13:24
حليب أطفال مسمِم أدى الى وفاة رضع في فرنسا .. فهل وصل الى لبنان؟
أخبار دولية
13:24
حليب أطفال مسمِم أدى الى وفاة رضع في فرنسا .. فهل وصل الى لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:03
قطر تنتظر ضمانات للمساهمة في اعادة الاعمار وباقي المساعدات غير مشروطة
تقارير نشرة الاخبار
13:03
قطر تنتظر ضمانات للمساهمة في اعادة الاعمار وباقي المساعدات غير مشروطة
0
أخبار دولية
13:00
التصعيد جنوبًا يتوسّع: ضربات إسرائيلية متواصلة واستعدادات لحرب محتملة على إيران
أخبار دولية
13:00
التصعيد جنوبًا يتوسّع: ضربات إسرائيلية متواصلة واستعدادات لحرب محتملة على إيران
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدّمة النشرة المسائيّة 26-01-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدّمة النشرة المسائيّة 26-01-2026
0
أخبار لبنان
10:56
قاسم: حزب الله لن يكون حياديًا تجاه أي عدوان على إيران
أخبار لبنان
10:56
قاسم: حزب الله لن يكون حياديًا تجاه أي عدوان على إيران
0
أخبار لبنان
08:28
وزير الدولة في الخارجية القطرية يعلن حزمة مساعدات قطرية إلى لبنان... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
08:28
وزير الدولة في الخارجية القطرية يعلن حزمة مساعدات قطرية إلى لبنان... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
08:19
بعد يومين على انهيار مبنيَين سكنيَّين في القبة... عمليات البحث مستمرة
أخبار لبنان
08:19
بعد يومين على انهيار مبنيَين سكنيَّين في القبة... عمليات البحث مستمرة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:13
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ليلاً موقعها سحمر
أخبار لبنان
06:13
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ليلاً موقعها سحمر
2
أمن وقضاء
08:41
يرتدي البزّة العسكريّة ويوهم المواطنين...الأمن العام يوقف منتحل صفة ضابط
أمن وقضاء
08:41
يرتدي البزّة العسكريّة ويوهم المواطنين...الأمن العام يوقف منتحل صفة ضابط
3
أخبار لبنان
12:32
سامي الجميّل ردًا على قاسم: بدك تدافع عن ولي أمرك روح لعندو بدك تنتحر انتحر لوحدك بس فك عن لبنان!
أخبار لبنان
12:32
سامي الجميّل ردًا على قاسم: بدك تدافع عن ولي أمرك روح لعندو بدك تنتحر انتحر لوحدك بس فك عن لبنان!
4
خبر عاجل
09:56
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: أمام العدوان على ايران نحن مصممون على الدفاع وسنختار في وقتها كيف نتصرف بالتدخّل او بعدم التدخّل او بالتفاصيل التي تكون مناسبة مع الظرف الموجود في وقتها ولن نكون حياديين
خبر عاجل
09:56
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: أمام العدوان على ايران نحن مصممون على الدفاع وسنختار في وقتها كيف نتصرف بالتدخّل او بعدم التدخّل او بالتفاصيل التي تكون مناسبة مع الظرف الموجود في وقتها ولن نكون حياديين
5
خبر عاجل
08:09
سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت: سفيرا الولايات المتحدة في بيروت وتل أبيب ملتزمان بدفع لبنان وإسرائيل نحو سلام مستدام وفعّال عبر الدبلوماسية والحوار وخلال عطلة نهاية الأسبوع استضافتهما السفارة الأميركية في الأردن حيث جرى بحث الخطوات اللازمة
خبر عاجل
08:09
سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت: سفيرا الولايات المتحدة في بيروت وتل أبيب ملتزمان بدفع لبنان وإسرائيل نحو سلام مستدام وفعّال عبر الدبلوماسية والحوار وخلال عطلة نهاية الأسبوع استضافتهما السفارة الأميركية في الأردن حيث جرى بحث الخطوات اللازمة
6
أمن وقضاء
09:14
سرق هاتفًا خلويًا من داخل أحد المطاعم في زحلة وفرّ .. هل من يعرف عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
09:14
سرق هاتفًا خلويًا من داخل أحد المطاعم في زحلة وفرّ .. هل من يعرف عنه شيئًا؟
7
خبر عاجل
09:51
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة التهديد الذي يطال السيد الخامنئي ونعتبره موجّهًا إلينا أيضًا
خبر عاجل
09:51
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة التهديد الذي يطال السيد الخامنئي ونعتبره موجّهًا إلينا أيضًا
8
تقارير نشرة الاخبار
13:53
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More