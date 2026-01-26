الجيش الإسرائيلي: استعادة رفات آخر رهينة إسرائيلي في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استعاد رفات ضابط الشرطة الإسرائيلي ران غفيلي، وهو آخر رهينة كان محتجزا في قطاع غزة.



وقال إن استعادة جميع الرهائن الأحياء والمتوفين في غزة تستكمل بندا أساسيا في الجزء الأول من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.