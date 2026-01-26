الإمارات لن تسمح بمهاجمة إيران من أراضيها

أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها لن تسمح بشن أي هجمات على إيران انطلاقا من أراضيها، وفق بيان لوزارة الخارجية.



وأفادت الوزارة في بيان، بأن "دولة الإمارات تلتزم بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية عدائية ضد إيران، وعدم تقديم أي دعم لوجستي في هذا الشأن".



وأكدت "إيمان دولة الإمارات بأن تعزيز الحوار، وخفض التصعيد، والالتزام بالقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول، تمثل الأسس المثلى لمعالجة الأزمات الراهنة".