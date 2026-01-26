نتنياهو: إسرائيل أعادت جميع الرهائن المحتجزين من قطاع غزة... "إنه إنجاز عظيم"

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستعادة رفات "آخر رهينة" احتُجز في قطاع غزة منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023.



وقال نتنياهو: "هذا إنجاز استثنائي لإسرائيل. لقد وعدنا - ووعدتُ أنا - بإعادة الجميع. وقد أعدناهم جميعا، حتى آخر رهينة"، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي التعرّف على رفات ران غفيلي، وهو شرطي قُتل إبان الهجوم.



وأضاف رئيس الوزراء: "إنه إنجاز عظيم للجيش الإسرائيلي، ولإسرائيل، وكذلك لمواطني إسرائيل"، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية عثرت على الجثمان استنادا إلى معلومات استخبارية حصلت عليها من حركة حماس.