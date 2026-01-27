الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بريطانيا وأميركا وألمانيا وفرنسا تحث على الالتزام بالهدنة في سوريا
أخبار دولية
2026-01-27 | 08:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بريطانيا وأميركا وألمانيا وفرنسا تحث على الالتزام بالهدنة في سوريا
رحبت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 15 يوما بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد وحثت جميع الأطراف على الالتزام الصارم بالاتفاق.
وقالت الدول الأربع في بيان مشترك: "ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار وممارسة أقصى درجات ضبط النفس. ونحث جميع الأطراف الخارجية على الانضمام إلينا سعيا إلى السلام وخفض التصعيد في العنف".
وحث البيان جميع الأطراف على الاتفاق سريعا على وقف دائم لإطلاق النار.
أخبار دولية
وأميركا
وألمانيا
وفرنسا
الالتزام
بالهدنة
سوريا
التالي
سوريا تتطلع لعقد جولة جديدة من محادثات الاندماج مع القوات الكردية اليوم
حزب العمال الكردستاني: أحداث سوريا "انتكاسة" لعملية السلام في تركيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-01-03
بريطانيا وفرنسا شنتا هجوما مشتركا ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا
أخبار دولية
2026-01-03
بريطانيا وفرنسا شنتا هجوما مشتركا ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا
0
آخر الأخبار
2026-01-17
ترامب: فرض رسوم بنسبة 10% على الدنمرك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا بدءا من أول شباط بسبب قضية غرينلاند
آخر الأخبار
2026-01-17
ترامب: فرض رسوم بنسبة 10% على الدنمرك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا بدءا من أول شباط بسبب قضية غرينلاند
0
آخر الأخبار
2025-11-27
بيان لوزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا: الدول الأربع تدعو إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة
آخر الأخبار
2025-11-27
بيان لوزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا: الدول الأربع تدعو إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة
0
آخر الأخبار
2026-01-09
مكتب الرئيس الفرنسي: فرنسا وبريطانيا وألمانيا تحثّ السلطات الإيرانية على ضبط النفس وعدم اللجوء للعنف وصون الحقوق الأساسية للإيرانيين
آخر الأخبار
2026-01-09
مكتب الرئيس الفرنسي: فرنسا وبريطانيا وألمانيا تحثّ السلطات الإيرانية على ضبط النفس وعدم اللجوء للعنف وصون الحقوق الأساسية للإيرانيين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:57
الصين تؤكد دعمها لكوبا بوجه التهديدات الأميركية
أخبار دولية
10:57
الصين تؤكد دعمها لكوبا بوجه التهديدات الأميركية
0
أخبار دولية
10:25
وزير الدفاع الصيني لنظيره الروسي: الصين مستعدة للعمل مع روسيا من أجل تعزيز التنسيق الاستراتيجي
أخبار دولية
10:25
وزير الدفاع الصيني لنظيره الروسي: الصين مستعدة للعمل مع روسيا من أجل تعزيز التنسيق الاستراتيجي
0
أخبار دولية
09:52
الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري في موسكو غدا
أخبار دولية
09:52
الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري في موسكو غدا
0
أخبار دولية
09:47
الأوروبيون والأميركيون يحذرون من فراغ أمني في سوريا يستغله تنظيم الدولة الإسلامية
أخبار دولية
09:47
الأوروبيون والأميركيون يحذرون من فراغ أمني في سوريا يستغله تنظيم الدولة الإسلامية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:13
بدء جلسة مجلس النواب المسائية لمناقشة مشروع قانون الموزانة
آخر الأخبار
11:13
بدء جلسة مجلس النواب المسائية لمناقشة مشروع قانون الموزانة
0
أخبار لبنان
2026-01-13
توجيهات من رئيس الجمهورية لثلاثة سفراء
أخبار لبنان
2026-01-13
توجيهات من رئيس الجمهورية لثلاثة سفراء
0
أخبار دولية
09:30
البنك الدولي يوافق على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار للبنان
أخبار دولية
09:30
البنك الدولي يوافق على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-25
ماذا تريد روسيا من سوريا والعكس صحيح؟
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-25
ماذا تريد روسيا من سوريا والعكس صحيح؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:34
روابط العاملين في القطاع العام تتظاهر… إليكم المشهد
أخبار لبنان
07:34
روابط العاملين في القطاع العام تتظاهر… إليكم المشهد
0
أخبار لبنان
07:32
سجالات في جلسة مجلس النواب بين نواب حزب الله وفراس حمدان…
أخبار لبنان
07:32
سجالات في جلسة مجلس النواب بين نواب حزب الله وفراس حمدان…
0
أخبار لبنان
07:27
مناقشات مشروع موازنة 2026 انطلقت… إليكم تطوّرات الجلسة النيابية
أخبار لبنان
07:27
مناقشات مشروع موازنة 2026 انطلقت… إليكم تطوّرات الجلسة النيابية
0
أخبار لبنان
07:10
عوائل الأسرى قدمت مذكرة للصليب الأحمر في لبنان لمعرفة مصير أبنائها
أخبار لبنان
07:10
عوائل الأسرى قدمت مذكرة للصليب الأحمر في لبنان لمعرفة مصير أبنائها
0
أخبار لبنان
03:46
موازنة ٢٠٢٦ على طاولة مجلس النواب… هكذا تبدو الصورة قبيل انطلاق الجلسة
أخبار لبنان
03:46
موازنة ٢٠٢٦ على طاولة مجلس النواب… هكذا تبدو الصورة قبيل انطلاق الجلسة
0
أخبار دولية
13:48
مستقبل عطشان: كيف يهدد الاحتباس الحراري مياهنا
أخبار دولية
13:48
مستقبل عطشان: كيف يهدد الاحتباس الحراري مياهنا
0
أخبار دولية
13:46
الأمير فيصل بن فرحان: علاقات السعودية مع الإمارات بالغة الأهمية لاستقرار المنطقة
أخبار دولية
13:46
الأمير فيصل بن فرحان: علاقات السعودية مع الإمارات بالغة الأهمية لاستقرار المنطقة
0
أخبار دولية
13:37
خطة كوشنر لغزة: أبراج على الورق... وسلاح حماس تحت الأرض
أخبار دولية
13:37
خطة كوشنر لغزة: أبراج على الورق... وسلاح حماس تحت الأرض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
في اليوم الدولي للتعليم Fondation CMA CGM تدعم ١٢ مدرسة في لبنان وتستثمر في المستقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:30
في اليوم الدولي للتعليم Fondation CMA CGM تدعم ١٢ مدرسة في لبنان وتستثمر في المستقبل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:21
لبنان على موعد مع منخفض جوي معتاد
حال الطقس
01:21
لبنان على موعد مع منخفض جوي معتاد
2
أخبار لبنان
12:32
سامي الجميّل ردًا على قاسم: بدك تدافع عن ولي أمرك روح لعندو بدك تنتحر انتحر لوحدك بس فك عن لبنان!
أخبار لبنان
12:32
سامي الجميّل ردًا على قاسم: بدك تدافع عن ولي أمرك روح لعندو بدك تنتحر انتحر لوحدك بس فك عن لبنان!
3
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
4
رياضة
14:05
تحسّن ملحوظ في حالة مايكل شوماخر الصحية... إليكم آخر المستجدات!
رياضة
14:05
تحسّن ملحوظ في حالة مايكل شوماخر الصحية... إليكم آخر المستجدات!
5
خبر عاجل
14:50
مسيّرة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق كفررمان
خبر عاجل
14:50
مسيّرة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق كفررمان
6
أمن وقضاء
14:07
تدابير سير لمدة 15 يومًا في شارع الأوزاعي بسبب أعمال مد قساطل مياه
أمن وقضاء
14:07
تدابير سير لمدة 15 يومًا في شارع الأوزاعي بسبب أعمال مد قساطل مياه
7
فنّ
15:00
على أنغام أغنية "كزدورة"... رانيا عيسى تستعرض مهاراتها بالتزلج (فيديو)
فنّ
15:00
على أنغام أغنية "كزدورة"... رانيا عيسى تستعرض مهاراتها بالتزلج (فيديو)
8
اسرار
23:39
اسرار الصحف 27-01-2026
اسرار
23:39
اسرار الصحف 27-01-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More