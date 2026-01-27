الأخبار
بريطانيا وأميركا وألمانيا وفرنسا تحث على الالتزام بالهدنة في سوريا

أخبار دولية
2026-01-27 | 08:40
مشاهدات عالية
بريطانيا وأميركا وألمانيا وفرنسا تحث على الالتزام بالهدنة في سوريا
بريطانيا وأميركا وألمانيا وفرنسا تحث على الالتزام بالهدنة في سوريا

رحبت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 15 يوما بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد وحثت جميع الأطراف على الالتزام الصارم بالاتفاق.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك: "ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار وممارسة أقصى درجات ضبط النفس. ونحث جميع الأطراف الخارجية على الانضمام إلينا سعيا إلى السلام وخفض التصعيد في العنف".

وحث البيان جميع الأطراف على الاتفاق سريعا على وقف دائم لإطلاق النار.

سوريا تتطلع لعقد جولة جديدة من محادثات الاندماج مع القوات الكردية اليوم
حزب العمال الكردستاني: أحداث سوريا "انتكاسة" لعملية السلام في تركيا
LBCI
أخبار دولية
2026-01-03

بريطانيا وفرنسا شنتا هجوما مشتركا ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-17

ترامب: فرض رسوم بنسبة 10% على الدنمرك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا بدءا من أول شباط بسبب قضية غرينلاند

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-27

بيان لوزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا: الدول الأربع تدعو إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-09

مكتب الرئيس الفرنسي: فرنسا وبريطانيا وألمانيا تحثّ السلطات الإيرانية على ضبط النفس وعدم اللجوء للعنف وصون الحقوق الأساسية للإيرانيين

LBCI
أخبار دولية
10:57

الصين تؤكد دعمها لكوبا بوجه التهديدات الأميركية

LBCI
أخبار دولية
10:25

وزير الدفاع الصيني لنظيره الروسي: الصين مستعدة للعمل مع روسيا من أجل تعزيز التنسيق الاستراتيجي

LBCI
أخبار دولية
09:52

الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري في موسكو غدا

LBCI
أخبار دولية
09:47

الأوروبيون والأميركيون يحذرون من فراغ أمني في سوريا يستغله تنظيم الدولة الإسلامية

LBCI
آخر الأخبار
11:13

بدء جلسة مجلس النواب المسائية لمناقشة مشروع قانون الموزانة

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-13

توجيهات من رئيس الجمهورية لثلاثة سفراء

LBCI
أخبار دولية
09:30

البنك الدولي يوافق على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-25

ماذا تريد روسيا من سوريا والعكس صحيح؟

LBCI
أخبار لبنان
07:34

روابط العاملين في القطاع العام تتظاهر… إليكم المشهد

LBCI
أخبار لبنان
07:32

سجالات في جلسة مجلس النواب بين نواب حزب الله وفراس حمدان…

LBCI
أخبار لبنان
07:27

مناقشات مشروع موازنة 2026 انطلقت… إليكم تطوّرات الجلسة النيابية

LBCI
أخبار لبنان
07:10

عوائل الأسرى قدمت مذكرة للصليب الأحمر في لبنان لمعرفة مصير أبنائها

LBCI
أخبار لبنان
03:46

موازنة ٢٠٢٦ على طاولة مجلس النواب… هكذا تبدو الصورة قبيل انطلاق الجلسة

LBCI
أخبار دولية
13:48

مستقبل عطشان: كيف يهدد الاحتباس الحراري مياهنا

LBCI
أخبار دولية
13:46

الأمير فيصل بن فرحان: علاقات السعودية مع الإمارات بالغة الأهمية لاستقرار المنطقة

LBCI
أخبار دولية
13:37

خطة كوشنر لغزة: أبراج على الورق... وسلاح حماس تحت الأرض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

في اليوم الدولي للتعليم Fondation CMA CGM تدعم ١٢ مدرسة في لبنان وتستثمر في المستقبل

LBCI
حال الطقس
01:21

لبنان على موعد مع منخفض جوي معتاد

LBCI
أخبار لبنان
12:32

سامي الجميّل ردًا على قاسم: بدك تدافع عن ولي أمرك روح لعندو بدك تنتحر انتحر لوحدك بس فك عن لبنان!

LBCI
اقتصاد
02:11

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
رياضة
14:05

تحسّن ملحوظ في حالة مايكل شوماخر الصحية... إليكم آخر المستجدات!

LBCI
خبر عاجل
14:50

مسيّرة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق كفررمان

LBCI
أمن وقضاء
14:07

تدابير سير لمدة 15 يومًا في شارع الأوزاعي بسبب أعمال مد قساطل مياه

LBCI
فنّ
15:00

على أنغام أغنية "كزدورة"... رانيا عيسى تستعرض مهاراتها بالتزلج (فيديو)

LBCI
اسرار
23:39

اسرار الصحف 27-01-2026

