بريطانيا وأميركا وألمانيا وفرنسا تحث على الالتزام بالهدنة في سوريا

رحبت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 15 يوما بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد وحثت جميع الأطراف على الالتزام الصارم بالاتفاق.



وقالت الدول الأربع في بيان مشترك: "ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار وممارسة أقصى درجات ضبط النفس. ونحث جميع الأطراف الخارجية على الانضمام إلينا سعيا إلى السلام وخفض التصعيد في العنف".



وحث البيان جميع الأطراف على الاتفاق سريعا على وقف دائم لإطلاق النار.