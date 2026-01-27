الأخبار
سوريا تتطلع لعقد جولة جديدة من محادثات الاندماج مع القوات الكردية اليوم

أخبار دولية
2026-01-27 | 09:08
مشاهدات عالية
سوريا تتطلع لعقد جولة جديدة من محادثات الاندماج مع القوات الكردية اليوم
0min
سوريا تتطلع لعقد جولة جديدة من محادثات الاندماج مع القوات الكردية اليوم

أعلن مسؤول في الحكومة السورية لرويترز أن الحكومة تتطلع إلى عقد جولة جديدة من محادثات الاندماج مع القوات الكردية في وقت قريب قد يكون اليوم.

وأضاف المسؤول أن المحادثات ستركز على الطرق العملية لتنفيذ اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة هذا الشهر.

وتسنى التوصل إلى اتفاق يوم السبت لتمديد وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والقوات الكردية خمسة عشر يوما.

أخبار دولية

تتطلع

جديدة

محادثات

الاندماج

القوات

الكردية

اليوم

آخر الأخبار
08:51

مسؤول حكومي سوري لرويترز: الحكومة تتطلع لعقد جولة جديدة من محادثات الاندماج مع القوات الكردية اليوم

LBCI
أخبار دولية
2026-01-17

القوات الكردية تفرض حظر تجول في محافظة الرقة مع تقدم القوات الحكومية السورية

LBCI
أخبار دولية
2025-12-22

تركيا: لا يبدو أن قوات سوريا الديمقراطية لديها نية للمضي في الاندماج مع دمشق

LBCI
أخبار دولية
2025-12-06

وزير الخارجية التركي: قوات سوريا الديمقراطية لا تبدي نية للالتزام باتفاق الاندماج مع الدولة

أخبار دولية
10:57

الصين تؤكد دعمها لكوبا بوجه التهديدات الأميركية

LBCI
أخبار دولية
10:25

وزير الدفاع الصيني لنظيره الروسي: الصين مستعدة للعمل مع روسيا من أجل تعزيز التنسيق الاستراتيجي

LBCI
أخبار دولية
09:52

الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري في موسكو غدا

LBCI
أخبار دولية
09:47

الأوروبيون والأميركيون يحذرون من فراغ أمني في سوريا يستغله تنظيم الدولة الإسلامية

آخر الأخبار
11:26

النائب آلان عون: لدي شعور أننا نعيش "حوار الطرشان" بين من يدعو الى تسليم السلاح وبين من يصرّ على بقائه ولبنان في ورطة وفي حالة عجز بوجه إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
11:15

النائب آلان عون: نشدّ على يد وزير الطاقة ​جو الصدي​ الذي يعمل على تحسين إمكانات كهرباء لبنان ومكافحة سرقة الكهرباء

LBCI
آخر الأخبار
11:18

النائب الان عون: نأمل من رئيس الحكومة أن يقول لنا في نهاية الجلسة كيف ستتمكن الحكومة من المواءمة بين زيادة رواتب القطاع العام وتحقيق الإصلاحات في هذا القطاع

LBCI
آخر الأخبار
11:29

النائب ميشال معوض: أهم ما في الموازنة أنها موجودة وأنها تناقش في مجلس النواب ضمن المهل الدستورية واحترام الدستور ليس تفصيلا

LBCI
أخبار لبنان
07:34

روابط العاملين في القطاع العام تتظاهر… إليكم المشهد

LBCI
أخبار لبنان
07:32

سجالات في جلسة مجلس النواب بين نواب حزب الله وفراس حمدان…

LBCI
أخبار لبنان
07:27

مناقشات مشروع موازنة 2026 انطلقت… إليكم تطوّرات الجلسة النيابية

LBCI
أخبار لبنان
07:10

عوائل الأسرى قدمت مذكرة للصليب الأحمر في لبنان لمعرفة مصير أبنائها

LBCI
أخبار لبنان
03:46

موازنة ٢٠٢٦ على طاولة مجلس النواب… هكذا تبدو الصورة قبيل انطلاق الجلسة

LBCI
أخبار دولية
13:48

مستقبل عطشان: كيف يهدد الاحتباس الحراري مياهنا

LBCI
أخبار دولية
13:46

الأمير فيصل بن فرحان: علاقات السعودية مع الإمارات بالغة الأهمية لاستقرار المنطقة

LBCI
أخبار دولية
13:37

خطة كوشنر لغزة: أبراج على الورق... وسلاح حماس تحت الأرض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

في اليوم الدولي للتعليم Fondation CMA CGM تدعم ١٢ مدرسة في لبنان وتستثمر في المستقبل

LBCI
حال الطقس
01:21

لبنان على موعد مع منخفض جوي معتاد

LBCI
أخبار لبنان
12:32

سامي الجميّل ردًا على قاسم: بدك تدافع عن ولي أمرك روح لعندو بدك تنتحر انتحر لوحدك بس فك عن لبنان!

LBCI
اقتصاد
02:11

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
رياضة
14:05

تحسّن ملحوظ في حالة مايكل شوماخر الصحية... إليكم آخر المستجدات!

LBCI
خبر عاجل
14:50

مسيّرة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق كفررمان

LBCI
أمن وقضاء
14:07

تدابير سير لمدة 15 يومًا في شارع الأوزاعي بسبب أعمال مد قساطل مياه

LBCI
فنّ
15:00

على أنغام أغنية "كزدورة"... رانيا عيسى تستعرض مهاراتها بالتزلج (فيديو)

LBCI
اسرار
23:39

اسرار الصحف 27-01-2026

