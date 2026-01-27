الأخبار
سوريا تتطلع لعقد جولة جديدة من محادثات الاندماج مع القوات الكردية اليوم
أخبار دولية
2026-01-27 | 09:08
مشاهدات عالية
سوريا تتطلع لعقد جولة جديدة من محادثات الاندماج مع القوات الكردية اليوم
أعلن مسؤول في الحكومة السورية لرويترز أن الحكومة تتطلع إلى عقد جولة جديدة من محادثات الاندماج مع القوات الكردية في وقت قريب قد يكون اليوم.
وأضاف المسؤول أن المحادثات ستركز على الطرق العملية لتنفيذ اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة هذا الشهر.
وتسنى التوصل إلى اتفاق يوم السبت لتمديد وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والقوات الكردية خمسة عشر يوما.
