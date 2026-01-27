البنك الدولي يوافق على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار للبنان

أعلن البنك الدولي اليوم الثلاثاء موافقته على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار لمساعدة لبنان في تلبية الاحتياجات الأساسية للفقراء والفئات الأكثر ضعفا خلال مرحلة التعافي الاقتصادي والمالي.



وأوضح البنك الدولي أن هدف هذا التمويل هو تحسين الخدمات العامة الأكثر أهمية من خلال التحول الرقمي.