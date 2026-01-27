الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البنك الدولي يوافق على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار للبنان
أخبار دولية
2026-01-27 | 09:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
البنك الدولي يوافق على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار للبنان
أعلن البنك الدولي اليوم الثلاثاء موافقته على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار لمساعدة لبنان في تلبية الاحتياجات الأساسية للفقراء والفئات الأكثر ضعفا خلال مرحلة التعافي الاقتصادي والمالي.
وأوضح البنك الدولي أن هدف هذا التمويل هو تحسين الخدمات العامة الأكثر أهمية من خلال التحول الرقمي.
أخبار دولية
الدولي
يوافق
تمويل
بقيمة
مليون
دولار
للبنان
التالي
مصدر عسكري سوري لفرانس برس: روسيا تسحب قوات ومعدات من مطار القامشلي في شمال شرق سوريا
سوريا تتطلع لعقد جولة جديدة من محادثات الاندماج مع القوات الكردية اليوم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
08:53
رويترز: البنك الدولي يوافق على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار للبنان لدعم الفقراء والخدمات العامة
خبر عاجل
08:53
رويترز: البنك الدولي يوافق على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار للبنان لدعم الفقراء والخدمات العامة
0
أخبار دولية
2025-11-23
مصر توقع اتفاق تمويل ميسر ومنحة بقيمة 62 مليون دولار لبرنامج الصناعات الخضراء
أخبار دولية
2025-11-23
مصر توقع اتفاق تمويل ميسر ومنحة بقيمة 62 مليون دولار لبرنامج الصناعات الخضراء
0
أخبار دولية
2025-11-11
تونس والبنك الدولي يوقعان اتفاقية قيمتها 430 مليون دولار
أخبار دولية
2025-11-11
تونس والبنك الدولي يوقعان اتفاقية قيمتها 430 مليون دولار
0
خبر عاجل
2025-12-18
مجلس النواب أقرّ مشروع قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة ترميم البنى التحتية في الجنوب وقانون القضاء العدلي بعد تعديله
خبر عاجل
2025-12-18
مجلس النواب أقرّ مشروع قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة ترميم البنى التحتية في الجنوب وقانون القضاء العدلي بعد تعديله
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إسرائيل تتصرف وكأن الضربة على إيران واقعة لا محال
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إسرائيل تتصرف وكأن الضربة على إيران واقعة لا محال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
خلف صعود الذهب والفضة… هذه المؤشرات والصورة الأوسع
تقارير نشرة الاخبار
13:47
خلف صعود الذهب والفضة… هذه المؤشرات والصورة الأوسع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة العاصفة القطبية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة العاصفة القطبية
0
أخبار دولية
10:57
الصين تؤكد دعمها لكوبا بوجه التهديدات الأميركية
أخبار دولية
10:57
الصين تؤكد دعمها لكوبا بوجه التهديدات الأميركية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-28
الـPopemobile المخصصة للبابا لاوون تصل الى مرفأ بيروت
أخبار لبنان
2025-11-28
الـPopemobile المخصصة للبابا لاوون تصل الى مرفأ بيروت
0
آخر الأخبار
13:03
النائب عدنان طرابلسي: يُسجل للحكومة في تقديمها للموازنة الالتزام بالمواعيد الدستورية في إعدادها ومشروع الموازنة الحالي لم يراعي المادة 87 من الدستور التي تلزم الحكومة اصدار قانون قطع الحساب كما يخالف مشروع الموازنة مبادئ المحاسبة العامة
آخر الأخبار
13:03
النائب عدنان طرابلسي: يُسجل للحكومة في تقديمها للموازنة الالتزام بالمواعيد الدستورية في إعدادها ومشروع الموازنة الحالي لم يراعي المادة 87 من الدستور التي تلزم الحكومة اصدار قانون قطع الحساب كما يخالف مشروع الموازنة مبادئ المحاسبة العامة
0
فنّ
2025-11-20
"فكّه يبدو متناسقًا من جديد"... ظهور زاك إيفرون يشعل الإنترنت والجمهور مبهور بملامحه "الطبيعية" (صور)
فنّ
2025-11-20
"فكّه يبدو متناسقًا من جديد"... ظهور زاك إيفرون يشعل الإنترنت والجمهور مبهور بملامحه "الطبيعية" (صور)
0
آخر الأخبار
2025-11-28
الدفاع المدني السوري: فرقنا لم تتمكن من دخول بيت جن لإسعاف المصابين في ظل إستمرار الإحتلال باستهداف أي حركة
آخر الأخبار
2025-11-28
الدفاع المدني السوري: فرقنا لم تتمكن من دخول بيت جن لإسعاف المصابين في ظل إستمرار الإحتلال باستهداف أي حركة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
فساد ورشاوى وتزوير في النبطية ومرجعيون... ورأس الشبكة محام!
تقارير نشرة الاخبار
13:58
فساد ورشاوى وتزوير في النبطية ومرجعيون... ورأس الشبكة محام!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مستقبل التعليم في لبنان من زاوية الشباب
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مستقبل التعليم في لبنان من زاوية الشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إسرائيل تتصرف وكأن الضربة على إيران واقعة لا محال
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إسرائيل تتصرف وكأن الضربة على إيران واقعة لا محال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
خلف صعود الذهب والفضة… هذه المؤشرات والصورة الأوسع
تقارير نشرة الاخبار
13:47
خلف صعود الذهب والفضة… هذه المؤشرات والصورة الأوسع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة العاصفة القطبية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة العاصفة القطبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الـValet Parking رسميًا بـ400 ألف ليرة... ورقابة لمنعِ أي تلاعب بالتعرفة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الـValet Parking رسميًا بـ400 ألف ليرة... ورقابة لمنعِ أي تلاعب بالتعرفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
تغطيةٌ استشفائيةٌ كاملةٌ للنازحين اللبنانيين ووزير الصحة يوضح للLBCI التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:38
تغطيةٌ استشفائيةٌ كاملةٌ للنازحين اللبنانيين ووزير الصحة يوضح للLBCI التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تزامناً مع الجلسة... تحركات شهدتها الشوارع والساحات المحيطة بمقر مجلس النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تزامناً مع الجلسة... تحركات شهدتها الشوارع والساحات المحيطة بمقر مجلس النواب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مشهدية الجلسة المسائية من اليوم الأول لمناقشة موازنة 2026...
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مشهدية الجلسة المسائية من اليوم الأول لمناقشة موازنة 2026...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:21
لبنان على موعد مع منخفض جوي معتاد
حال الطقس
01:21
لبنان على موعد مع منخفض جوي معتاد
2
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
3
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
4
فنّ
08:05
عائلة مصدومة وخاتم مثير للجدل… تفاصيل زواج كايتي برايس المفاجئ في دبي وهذا هو زوجها (صور)
فنّ
08:05
عائلة مصدومة وخاتم مثير للجدل… تفاصيل زواج كايتي برايس المفاجئ في دبي وهذا هو زوجها (صور)
5
خبر عاجل
14:50
مسيّرة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق كفررمان
خبر عاجل
14:50
مسيّرة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق كفررمان
6
أمن وقضاء
14:07
تدابير سير لمدة 15 يومًا في شارع الأوزاعي بسبب أعمال مد قساطل مياه
أمن وقضاء
14:07
تدابير سير لمدة 15 يومًا في شارع الأوزاعي بسبب أعمال مد قساطل مياه
7
أمن وقضاء
12:28
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
أمن وقضاء
12:28
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
8
فنّ
15:00
على أنغام أغنية "كزدورة"... رانيا عيسى تستعرض مهاراتها بالتزلج (فيديو)
فنّ
15:00
على أنغام أغنية "كزدورة"... رانيا عيسى تستعرض مهاراتها بالتزلج (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More