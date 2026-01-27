بزشكيان يؤكد في اتصال مع ولي العهد السعودي أن التهديدات الأميركية تسبب "عدم استقرار"

شدّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن التهديدات الأميركية لطهران تؤدي إلى "عدم استقرار" في المنطقة.وقال بزشكيان، وفق ما نقلت عنه الرئاسة الإيرانية، إن "التهديدات (...) الأميركية ترمي إلى تقويض أمن المنطقة ولن تفضي إلا إلى مزيد من انعدام الاستقرار"، وذلك بعدما لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارا بالتدخل عسكريا على خلفية قمع الاحتجاجات في إيران.