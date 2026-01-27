مسؤول بالحرس الثوري: أي دولة مجاورة تُستخدم لضرب إيران ستُعتبر "معادية"

حذّر قائد في الحرس الثوري الإيراني من أن الدول المجاورة ستُعدّ "معادية" في حال استُخدمت لشن هجوم على إيران، وذلك بعيد وصول مجموعة حاملة طائرات أميركية إلى مياه الشرق الأوسط.



ونقلت وكالة "فارس" عن محمد أكبر زاده، المساعد السياسي لقائد القوة البحرية في الحرس الثوري، قوله: "الدول المجاورة صديقة لنا، لكن إن استُخدمت أراضيها أو أجواؤها أو مياهها ضد إيران، فستُعتبر دولا معادية".