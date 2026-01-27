الأخبار
نتنياهو يؤكد أنه لن يسمح بقيام "دولة فلسطينية في غزة: سنردّ بقوة "لم ترها إيران من قبل" في حال هاجمت إسرائيل

أخبار دولية
2026-01-27 | 14:36
نتنياهو يؤكد أنه لن يسمح بقيام &quot;دولة فلسطينية في غزة: سنردّ بقوة &quot;لم ترها إيران من قبل&quot; في حال هاجمت إسرائيل
نتنياهو يؤكد أنه لن يسمح بقيام "دولة فلسطينية في غزة: سنردّ بقوة "لم ترها إيران من قبل" في حال هاجمت إسرائيل

توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل ستردّ في حال تعرّضت لهجوم من إيران، محذّرا من أن الجمهورية الإسلامية ستواجه قوة "لم ترها من قبل".
     
وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون: "إذا ارتكبت إيران الخطأ الجسيم بمهاجمة إسرائيل، فسنردّ بقوة لم ترها إيران من قبل".

من جهة أخرى، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية "من نهر الأردن إلى البحر".
     
وقال نتنياهو: "أسمع أنني سأسمح بإقامة دولة فلسطينية في غزة - هذا لم يحدث ولن يحدث... أعتقد أنكم تعلمون جميعا أن الشخص الذي عرقل مرارا إقامة دولة فلسطينية هو أنا".
     
وأشار الى أن "إسرائيل ستفرض السيطرة الأمنية من نهر الأردن إلى البحر، وهذا ينطبق على قطاع غزة أيضا".

وأعلن نتنياهو أن إسرائيل تركز على نزع سلاح حركة حماس ونزع السلاح من غزة بشكل عام، وذلك بعد عودة جثمان آخر رهينة من القطاع.
     
وقال: "نركز الآن على استكمال المهمتين المتبقيتين: نزع سلاح حماس، وجعل غزة خالية من السلاح والأنفاق".

أخبار دولية

نتنياهو

غزة

إيران

إسرائيل

