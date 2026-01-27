ترامب: أمور جيدة للغاية تحدث في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أمورا جيدة للغاية تحدث في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا.وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب للصحفيين في أثناء مغادرته البيت الأبيض في زيارة إلى ولاية أيوا.والتقى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا مطلع هذا الأسبوع في أبوظبي لإجراء محادثات بوساطة مسؤولين أميركيين.