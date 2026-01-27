نتنياهو: إجراء انتخابات في إسرائيل الآن سيكون خطأ

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إجراء انتخابات حاليا سيكون "خطأ"، فيما يواجه خطر فقدان غالبيته في الكنيست إذا لم يتم إقرار ميزانية الدولة بحلول 31 آذار.



وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي عندما سئل عن خطر عدم تمرير الميزانية، الأمر الذي سيؤدي إلى انتخابات مبكرة: "بالطبع أنا قلق... نحن في وضع دقيق للغاية".



وأضاف: "آخر شيء نحتاجه الآن هو الانتخابات"، مضيفا أنها ستُنظّم "في وقت لاحق من هذا العام، لكن من الخطأ إجراؤها الآن".



ودعا حلفاءه إلى التصرف "بعقلانية".

