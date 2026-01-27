ماكرون ولولا يدعوان الى تعزيز دور الأمم المتحدة ردا على إنشاء ترامب "مجلس السلام"

دعا الرئيسان البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تعزيز دور الأمم المتحدة، وذلك ردا على "مجلس السلام" الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق بيان صادر عن برازيليا.



ودُعيت فرنسا والبرازيل الى الانضمام إلى هذه الهيئة الجديدة، لكن باريس رفضت العرض، فيما أبدى لولا رغبة بأن يقتصر نطاق عملها على قضية غزة.



وجاء في بيان للرئاسة البرازيلية أن الرئيسين شددا خلال المحادثة التي استمرت نحو ساعة على "تعزيز الأمم المتحدة، واتفقا على وجوب أن تتماشى المبادرات المتّصلة بالسلام والأمن مع تفويضات مجلس الأمن".



وفي الأسبوع الماضي، أعلن البيت الأبيض من دافوس إنشاء "مجلس السلام" برئاسة ترامب، ليكون جزءا من خطة إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، إلا أن "ميثاق" إنشائه منح ترامب دورا واسع النطاق، ما أثار مخاوف من تشكيل هيئة منافسة للأمم المتحدة.



وجاء اتّصال ماكرون بنظيره البرازيلي غداة مكالمة هاتفية بين الأخير وترامب. وطلب لولا من ترامب أن يقتصر عمل "مجلس السلام" الذي أنشأه "على قضية غزة وأن يشمل مقعدا لفلسطين".



وكان لولا اتهم الجمعة الرئيس الأميركي بالسعي إلى أن يصبح "سيدا" لـ"أمم متحدة جديدة" عبر إنشاء "مجلس السلام"، وتوسيع دوره ليشمل النزاعات الدولية.



على صعيد آخر، تطرّق الرئيسان البرازيلي والفرنسي إلى الوضع في فنزويلا، عقب القبض على الرئيس نيكولاس مادورو خلال عملية عسكرية أميركية خاطفة نُفّذت مطلع كانون الثاني.



وأشار البيان البرازيلي إلى أن لولا وماكرون "دانا اللجوء إلى القوة في انتهاك للقانون الدولي" وشدّدا على "أهمية السلام والاستقرار في أميركا الجنوبية والعالم".

