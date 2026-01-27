الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرياض "لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال عسكرية" ضد إيران

أخبار دولية
2026-01-27 | 16:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرياض &quot;لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال عسكرية&quot; ضد إيران
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرياض "لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال عسكرية" ضد إيران

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أن المملكة لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي ضربة للجمهورية الإسلامية.
     
وجاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية أن ولي العهد أكد خلال الاتصال "على موقف المملكة في احترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن المملكة لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو أي هجمات من أي جهة كانت بغض النظر عن وجهتها".
     

أخبار دولية

الرياض

إيران

محمد بن سلمان

مسعود بزشكيان

LBCI التالي
ترامب لشبكة فوكس نيوز: نجحنا في حل مشكلة "هائلة" بالتعاون مع سوريا
ماكرون ولولا يدعوان الى تعزيز دور الأمم المتحدة ردا على إنشاء ترامب "مجلس السلام"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-01-26

وزارة الخارجية الإماراتية: الإمارات لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها أو مياهها في عمليات عسكرية ضد إيران

LBCI
خبر عاجل
15:54

ولي عهد السعودية يبلغ الرئيس الإيراني بأن بلاده لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها في أي عمل عسكري ضد طهران

LBCI
أخبار دولية
2026-01-14

الرياض تبلغ طهران رفض استخدام أجوائها وأراضيها ضدها

LBCI
أخبار دولية
2026-01-26

الإمارات لن تسمح بمهاجمة إيران من أراضيها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:04

مقتل شخصين في محيط كييف بضربات روسية

LBCI
أخبار دولية
01:01

الأمطار تعيق البحث عن 32 مفقودا بعد انهيار أرضي في إندونيسيا

LBCI
أخبار دولية
00:58

رويترز: المخابرات الأميركية تشكك في تعاون رئيسة فنزويلا الموقتة

LBCI
أخبار دولية
00:51

ترامب: أسطول حربي آخر يتجه نحو إيران الآن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:14

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات في البقاع الغربي

LBCI
أخبار دولية
2025-10-26

وزير الخزانة الأميركي يعلن إرساء "إطار إيجابي" لمحادثات ترامب وشي جينبينغ التجارية

LBCI
خبر عاجل
2025-12-06

الجيش يوقف 6 متورطين في الاعتداء على دورية لليونيفيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة العاصفة القطبية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

بعد مرور 4 أيام على إنهيارِ المبنيين في القبة... الدفاع المدني بدأ بإستخدام الآليات الثقيلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

فساد ورشاوى وتزوير في النبطية ومرجعيون... ورأس الشبكة محام!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

مستقبل التعليم في لبنان من زاوية الشباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

إسرائيل تتصرف وكأن الضربة على إيران واقعة لا محال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

خلف صعود الذهب والفضة… هذه المؤشرات والصورة الأوسع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة العاصفة القطبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الـValet Parking رسميًا بـ400 ألف ليرة... ورقابة لمنعِ أي تلاعب بالتعرفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

تغطيةٌ استشفائيةٌ كاملةٌ للنازحين اللبنانيين ووزير الصحة يوضح للLBCI التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

تزامناً مع الجلسة... تحركات شهدتها الشوارع والساحات المحيطة بمقر مجلس النواب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:21

لبنان على موعد مع منخفض جوي معتاد

LBCI
اقتصاد
02:11

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
أمن وقضاء
11:42

أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس

LBCI
أمن وقضاء
12:28

الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك

LBCI
فنّ
08:05

عائلة مصدومة وخاتم مثير للجدل… تفاصيل زواج كايتي برايس المفاجئ في دبي وهذا هو زوجها (صور)

LBCI
خبر عاجل
16:21

العثور على جثة المواطنة إليسار المير من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس

LBCI
أخبار لبنان
13:14

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات في البقاع الغربي

LBCI
أخبار دولية
14:36

نتنياهو يؤكد أنه لن يسمح بقيام "دولة فلسطينية في غزة: سنردّ بقوة "لم ترها إيران من قبل" في حال هاجمت إسرائيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More