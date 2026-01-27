الرياض "لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال عسكرية" ضد إيران

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أن المملكة لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي ضربة للجمهورية الإسلامية.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية أن ولي العهد أكد خلال الاتصال "على موقف المملكة في احترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن المملكة لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو أي هجمات من أي جهة كانت بغض النظر عن وجهتها".

