مجلس الأمن الدولي ينهي مهمة الأمم المتحدة في مدينة الحديدة اليمنية

أيد مجلس الأمن الدولي، إنهاء مهمة الأمم المتحدة لدعم وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية اليمنية.



وصوت 13 عضوًا من اصل 15 في المجلس لصالح إنهاء عمل البعثة المعروفة اختصارًا باسم "أونمها"، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.



وقالت نائبة السفير الأميركي لدى مجلس الأمن تامي بروس "أدى تعنت الحوثيين إلى إفراغ المهمة من جدواها، ولذا يجب إنهاؤها".



ومن المقرر أن يتم خلال شهرين إنهاء بعثة "أونمها" التي أنشئت عام 2019 للاشراف على دعم تطبيق اتفاق الحديدة.



ويطلب القرار الذي قدمت مشروعه بريطانيا، من الأمين العام للأمم المتحدة أن يعد بالتشاور مع الأطراف اليمنية خطة انتقال وتصفية للبعثة.



وقالت الممثلة الدنماركية كريستينا ماركوس لاسن "على مدى ست سنوات، مثلت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة قوة استقرار حيوية في المنطقة وساهمت بفعالية في ردع ومنع عودة الصراع الشامل".