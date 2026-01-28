وزير الطاقة: إنتاج قازاخستان سيكون على الأرجح ضمن حصص أوبك+

ذكر وزير الطاقة في قازاخستان أن إنتاج بلاده سيكون على الأرجح ضمن حصص تحالف أوبك+ بسبب انخفاض إنتاج النفط لديها.ومن المتوقع أن يبقي تحالف أوبك+ على تعليق زيادة إنتاج النفط في آذار خلال اجتماع يعقد يوم الأحد، وسط ارتفاع الأسعار بسبب تراجع إنتاج قازاخستان.