وزير الطاقة: إنتاج قازاخستان سيكون على الأرجح ضمن حصص أوبك+
أخبار دولية
2026-01-28 | 01:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الطاقة: إنتاج قازاخستان سيكون على الأرجح ضمن حصص أوبك+
ذكر وزير الطاقة في قازاخستان أن إنتاج بلاده سيكون على الأرجح ضمن حصص تحالف أوبك+ بسبب انخفاض إنتاج النفط لديها.
ومن المتوقع أن يبقي تحالف أوبك+ على تعليق زيادة إنتاج النفط في آذار خلال اجتماع يعقد يوم الأحد، وسط ارتفاع الأسعار بسبب تراجع إنتاج قازاخستان.
أخبار دولية
الطاقة:
إنتاج
قازاخستان
سيكون
الأرجح
أوبك+
آخر الأخبار
2026-01-04
مصدر لرويترز: 8 أعضاء في تحالف أوبك+ اتفقوا من حيث المبدأ على الإبقاء على وقف موقت لزيادات إنتاج النفط خلال الربع الأول من 2026
آخر الأخبار
2026-01-04
مصدر لرويترز: 8 أعضاء في تحالف أوبك+ اتفقوا من حيث المبدأ على الإبقاء على وقف موقت لزيادات إنتاج النفط خلال الربع الأول من 2026
0
آخر الأخبار
2025-12-06
وزير الطاقة القطري: سيكون هناك طلب كبير على الغاز الطبيعي المسال مستقبلا وسيبلغ الطلب 600-700 مليون طن سنويا بحلول 2035
آخر الأخبار
2025-12-06
وزير الطاقة القطري: سيكون هناك طلب كبير على الغاز الطبيعي المسال مستقبلا وسيبلغ الطلب 600-700 مليون طن سنويا بحلول 2035
0
آخر الأخبار
2025-12-14
وزارة النفط السورية تتوقع زيادة إنتاج البلاد من الغاز إلى 15 مليون متر مكعب بنهاية 2026
آخر الأخبار
2025-12-14
وزارة النفط السورية تتوقع زيادة إنتاج البلاد من الغاز إلى 15 مليون متر مكعب بنهاية 2026
0
آخر الأخبار
2025-12-06
وزير الطاقة القطري: احتياجات الذكاء الاصطناعي من الطاقة ستدفع نمو الطلب على الغاز
آخر الأخبار
2025-12-06
وزير الطاقة القطري: احتياجات الذكاء الاصطناعي من الطاقة ستدفع نمو الطلب على الغاز
أخبار دولية
04:47
وزير خارجية إيران: على واشنطن وقف التهديدات إذا ما أرادت التفاوض
أخبار دولية
04:47
وزير خارجية إيران: على واشنطن وقف التهديدات إذا ما أرادت التفاوض
0
أخبار دولية
02:27
زلزال بقوة 6 درجات يهز مينداناو بالفلبين
أخبار دولية
02:27
زلزال بقوة 6 درجات يهز مينداناو بالفلبين
0
أخبار دولية
02:17
رئيس الوزراء القطري يبحث هاتفيًا مع لاريجاني تطورات المنطقة والحلول الدبلوماسية
أخبار دولية
02:17
رئيس الوزراء القطري يبحث هاتفيًا مع لاريجاني تطورات المنطقة والحلول الدبلوماسية
0
أخبار دولية
02:02
وكالة: روسيا والهند ستجريان تدريبات بحرية مشتركة الشهر المقبل
أخبار دولية
02:02
وكالة: روسيا والهند ستجريان تدريبات بحرية مشتركة الشهر المقبل
خبر عاجل
2025-12-26
نواف سلام: نحن لا أريد أن تتآكل ودائع الناس ولا أن تتآكل مصدقيتنا ونريد أن نستعيد ثقة اللبنانيين وثقة الأشقاء العرب والعالم حتى نتمكن من جذب الاستثمارات المطلوبة
خبر عاجل
2025-12-26
نواف سلام: نحن لا أريد أن تتآكل ودائع الناس ولا أن تتآكل مصدقيتنا ونريد أن نستعيد ثقة اللبنانيين وثقة الأشقاء العرب والعالم حتى نتمكن من جذب الاستثمارات المطلوبة
0
أمن وقضاء
2026-01-26
يرتدي البزّة العسكريّة ويوهم المواطنين...الأمن العام يوقف منتحل صفة ضابط
أمن وقضاء
2026-01-26
يرتدي البزّة العسكريّة ويوهم المواطنين...الأمن العام يوقف منتحل صفة ضابط
0
أخبار لبنان
04:08
مرقص يمثل الرؤساء الثلاثة في العيد الوطني الهندي
أخبار لبنان
04:08
مرقص يمثل الرؤساء الثلاثة في العيد الوطني الهندي
0
أخبار لبنان
17:07
الدفاع المدني: العثور على جثة المواطنة اليسار وإنهاء عمليات البحث في القبة - طرابلس
أخبار لبنان
17:07
الدفاع المدني: العثور على جثة المواطنة اليسار وإنهاء عمليات البحث في القبة - طرابلس
أخبار لبنان
04:18
افرام لبرّي: فينا نعايدك بعيدك اليوم؟...برّي: لا كذبة وبوصعب يردّ: فيك تعايدو دايمًا
أخبار لبنان
04:18
افرام لبرّي: فينا نعايدك بعيدك اليوم؟...برّي: لا كذبة وبوصعب يردّ: فيك تعايدو دايمًا
0
أخبار لبنان
03:39
خطة إعادة النازحين السوريين: الدفعة الأولى لعام 2026 تنطلق (فيديو)
أخبار لبنان
03:39
خطة إعادة النازحين السوريين: الدفعة الأولى لعام 2026 تنطلق (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
بعد مرور 4 أيام على إنهيارِ المبنيين في القبة... الدفاع المدني بدأ بإستخدام الآليات الثقيلة
تقارير نشرة الاخبار
14:08
بعد مرور 4 أيام على إنهيارِ المبنيين في القبة... الدفاع المدني بدأ بإستخدام الآليات الثقيلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
فساد ورشاوى وتزوير في النبطية ومرجعيون... ورأس الشبكة محام!
تقارير نشرة الاخبار
13:58
فساد ورشاوى وتزوير في النبطية ومرجعيون... ورأس الشبكة محام!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مستقبل التعليم في لبنان من زاوية الشباب
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مستقبل التعليم في لبنان من زاوية الشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إسرائيل تتصرف وكأن الضربة على إيران واقعة لا محال
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إسرائيل تتصرف وكأن الضربة على إيران واقعة لا محال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
خلف صعود الذهب والفضة… هذه المؤشرات والصورة الأوسع
تقارير نشرة الاخبار
13:47
خلف صعود الذهب والفضة… هذه المؤشرات والصورة الأوسع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة العاصفة القطبية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة العاصفة القطبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الـValet Parking رسميًا بـ400 ألف ليرة... ورقابة لمنعِ أي تلاعب بالتعرفة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الـValet Parking رسميًا بـ400 ألف ليرة... ورقابة لمنعِ أي تلاعب بالتعرفة
1
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
2
أمن وقضاء
12:28
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
أمن وقضاء
12:28
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
3
فنّ
08:05
عائلة مصدومة وخاتم مثير للجدل… تفاصيل زواج كايتي برايس المفاجئ في دبي وهذا هو زوجها (صور)
فنّ
08:05
عائلة مصدومة وخاتم مثير للجدل… تفاصيل زواج كايتي برايس المفاجئ في دبي وهذا هو زوجها (صور)
4
حال الطقس
02:21
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
حال الطقس
02:21
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
5
اخبار البرامج
15:30
كارين رزق الله في "المسار": طردني المخرج سمير حبشي... وحلمي ليس زيارة الأراضي المقدسة (فيديو)
اخبار البرامج
15:30
كارين رزق الله في "المسار": طردني المخرج سمير حبشي... وحلمي ليس زيارة الأراضي المقدسة (فيديو)
6
خبر عاجل
16:21
العثور على جثة المواطنة إليسار المير من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس
خبر عاجل
16:21
العثور على جثة المواطنة إليسار المير من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس
7
أخبار لبنان
13:14
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات في البقاع الغربي
أخبار لبنان
13:14
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات في البقاع الغربي
8
أخبار دولية
14:36
نتنياهو يؤكد أنه لن يسمح بقيام "دولة فلسطينية في غزة: سنردّ بقوة "لم ترها إيران من قبل" في حال هاجمت إسرائيل
أخبار دولية
14:36
نتنياهو يؤكد أنه لن يسمح بقيام "دولة فلسطينية في غزة: سنردّ بقوة "لم ترها إيران من قبل" في حال هاجمت إسرائيل
