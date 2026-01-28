وكالة: روسيا والهند ستجريان تدريبات بحرية مشتركة الشهر المقبل

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الخدمة الصحفية للكلية البحرية الروسية أن روسيا والهند ستجريان تدريبات بحرية مشتركة في خليج البنغال في المحيط الهندي في شباط المقبل.



وجاء في بيان للخدمة أن فرقاطة تابعة لأسطول المحيط الهادي التابع للبحرية الروسية ستغادر ميناء مسقط في سلطنة عمان للمشاركة في مناورات (ميلان-2026إي) ثم ستقوم بزيارة غير رسمية إلى ميناء فيساخاباتنام الهندي في الفترة من 18 إلى 25 شباط.