رئيس الوزراء القطري يبحث هاتفيًا مع لاريجاني تطورات المنطقة والحلول الدبلوماسية

أجرى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالًا هاتفيًا مع علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، جرى خلاله البحث في آخر التطورات والحلول الدبلوماسية للأوضاع في المنطقة.