تركيا تحث طهران على المباشرة بمفاوضات مع واشنطن بشأن الملف النووي

حث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان واشنطن على بدء محادثات نووية مع إيران، وذلك في مقابلة بُثت الأربعاء بالتزامن مع وصول سفن حربية أميركية إلى المنطقة تحسبا لضربة محتملة ردا على قمع طهران للاحتجاجات.



وقال فيدان لقناة الجزيرة القطرية باللغة الإنكليزية "من الخطأ مهاجمة إيران. من الخطأ إشعال الحرب من جديد. إيران مستعدة للتفاوض بشأن الملف النووي مجددا".



وأضاف "لطالما كانت نصيحتي لأصدقائنا الأميركيين: أغلقوا الملفات تباعا مع الإيرانيين. ابدأوا بالملف النووي وأنهوه، ثم انتقلوا إلى الملفات الأخرى".



وجاءت تصريحات فيدان بعد أن أعلنت القيادة المركزية الأميركية الاثنين عن تمركز قوة بحرية أميركية ضاربة بقيادة حاملة طائرات في مياه الشرق الأوسط، من دون الكشف عن موقعها بالتحديد.



ولم تستبعد واشنطن تدخلا عسكريا جديدا ضد طهران ردا على استخدامها العنف لقمع الاحتجاجات، التي شهدت بحسب منظمات حقوقية مقتل آلاف الأشخاص خلال أيام.

