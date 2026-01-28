الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
14
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
14
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تركيا تحث طهران على المباشرة بمفاوضات مع واشنطن بشأن الملف النووي
أخبار دولية
2026-01-28 | 07:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تركيا تحث طهران على المباشرة بمفاوضات مع واشنطن بشأن الملف النووي
حث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان واشنطن على بدء محادثات نووية مع إيران، وذلك في مقابلة بُثت الأربعاء بالتزامن مع وصول سفن حربية أميركية إلى المنطقة تحسبا لضربة محتملة ردا على قمع طهران للاحتجاجات.
وقال فيدان لقناة الجزيرة القطرية باللغة الإنكليزية "من الخطأ مهاجمة إيران. من الخطأ إشعال الحرب من جديد. إيران مستعدة للتفاوض بشأن الملف النووي مجددا".
وأضاف "لطالما كانت نصيحتي لأصدقائنا الأميركيين: أغلقوا الملفات تباعا مع الإيرانيين. ابدأوا بالملف النووي وأنهوه، ثم انتقلوا إلى الملفات الأخرى".
وجاءت تصريحات فيدان بعد أن أعلنت القيادة المركزية الأميركية الاثنين عن تمركز قوة بحرية أميركية ضاربة بقيادة حاملة طائرات في مياه الشرق الأوسط، من دون الكشف عن موقعها بالتحديد.
ولم تستبعد واشنطن تدخلا عسكريا جديدا ضد طهران ردا على استخدامها العنف لقمع الاحتجاجات، التي شهدت بحسب منظمات حقوقية مقتل آلاف الأشخاص خلال أيام.
أخبار دولية
طهران
المباشرة
بمفاوضات
واشنطن
الملف
النووي
التالي
رئيس مجلس الوزراء القطري استقبل لودريان: لضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته لوقف الاعتداءات الاسرائيلية والحفاظ على استقرار لبنان
رودريغز تعلن بدء واشنطن الإفراج عن أموال فنزويلية مجمدة بسبب العقوبات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-11-05
عراقجي: أي مفاوضات محتملة مع واشنطن ستقتصر على الملف النووي
آخر الأخبار
2025-11-05
عراقجي: أي مفاوضات محتملة مع واشنطن ستقتصر على الملف النووي
0
أخبار لبنان
2025-11-02
واشنطن وحزب الله: ما موقف الإدارة الأميركية وهل المفاوضات المباشرة هدف حقيقي؟
أخبار لبنان
2025-11-02
واشنطن وحزب الله: ما موقف الإدارة الأميركية وهل المفاوضات المباشرة هدف حقيقي؟
0
آخر الأخبار
2026-01-21
ترامب: فانس وروبيو وويتكوف سيتولون المفاوضات بشأن غرينلاند ويقدمون لي تقاريرهم مباشرة
آخر الأخبار
2026-01-21
ترامب: فانس وروبيو وويتكوف سيتولون المفاوضات بشأن غرينلاند ويقدمون لي تقاريرهم مباشرة
0
أخبار لبنان
2025-11-03
لقاء "سيدة الجبل": المفاوضات المباشرة مع اسرائيل ستنقل لبنان من الحرب إلى السلام
أخبار لبنان
2025-11-03
لقاء "سيدة الجبل": المفاوضات المباشرة مع اسرائيل ستنقل لبنان من الحرب إلى السلام
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:01
روبيو يتوقع تمثيلا دبلوماسيا أميركيا دائما في فنزويلا "في القريب العاجل"
أخبار دولية
11:01
روبيو يتوقع تمثيلا دبلوماسيا أميركيا دائما في فنزويلا "في القريب العاجل"
0
أخبار دولية
10:32
اردوغان: أنقرة تهدف إلى زيادة حجم التجارة مع نيجيريا إلى 5 مليارات دولار
أخبار دولية
10:32
اردوغان: أنقرة تهدف إلى زيادة حجم التجارة مع نيجيريا إلى 5 مليارات دولار
0
أخبار دولية
10:30
توقيف ستة أشخاص في تركيا على خلفية التجسس لحساب إيران
أخبار دولية
10:30
توقيف ستة أشخاص في تركيا على خلفية التجسس لحساب إيران
0
أخبار دولية
10:26
المستشار الألماني: أيام النظام في إيران "باتت معدودة"
أخبار دولية
10:26
المستشار الألماني: أيام النظام في إيران "باتت معدودة"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-12-11
مؤثرة روسية تثير موجة غضب: وضعت طفلها داخل كيس بلاستيكي وسحبت الهواء "لأجل المتعة" (فيديو)
منوعات
2025-12-11
مؤثرة روسية تثير موجة غضب: وضعت طفلها داخل كيس بلاستيكي وسحبت الهواء "لأجل المتعة" (فيديو)
0
أخبار دولية
00:51
ترامب: أسطول حربي آخر يتجه نحو إيران الآن
أخبار دولية
00:51
ترامب: أسطول حربي آخر يتجه نحو إيران الآن
0
آخر الأخبار
04:45
النائب سامي الجميّل في مجلس النواب: لن نستطيع جذب الاستثمارات بدون مكافحة الاقتصاد غير الشرعي وإرساء الاستقرار واستعادة سيادة الدولة بدون هذه الخطوات أي محاولة لتحقيق الموازنة أو وضع خطط استثمارية ستكون بلا جدوى
آخر الأخبار
04:45
النائب سامي الجميّل في مجلس النواب: لن نستطيع جذب الاستثمارات بدون مكافحة الاقتصاد غير الشرعي وإرساء الاستقرار واستعادة سيادة الدولة بدون هذه الخطوات أي محاولة لتحقيق الموازنة أو وضع خطط استثمارية ستكون بلا جدوى
0
خبر عاجل
2026-01-26
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: أمام العدوان على ايران نحن مصممون على الدفاع وسنختار في وقتها كيف نتصرف بالتدخّل او بعدم التدخّل او بالتفاصيل التي تكون مناسبة مع الظرف الموجود في وقتها ولن نكون حياديين
خبر عاجل
2026-01-26
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: أمام العدوان على ايران نحن مصممون على الدفاع وسنختار في وقتها كيف نتصرف بالتدخّل او بعدم التدخّل او بالتفاصيل التي تكون مناسبة مع الظرف الموجود في وقتها ولن نكون حياديين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:36
نواب يرفعون طعونا أمام المجلس الدستوري على قانوني القضاء العدلي والنفايات
أخبار لبنان
07:36
نواب يرفعون طعونا أمام المجلس الدستوري على قانوني القضاء العدلي والنفايات
0
أخبار لبنان
07:27
تشييع ضحيتي انهيار مبنى القبة في عكار وسط حزن وغضب شعبي
أخبار لبنان
07:27
تشييع ضحيتي انهيار مبنى القبة في عكار وسط حزن وغضب شعبي
0
تقارير نشرة الاخبار
07:12
مناقشة الموازنة في يومها الثاني: منبر سياسي خطابي
تقارير نشرة الاخبار
07:12
مناقشة الموازنة في يومها الثاني: منبر سياسي خطابي
0
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
0
أخبار دولية
06:32
رودريغز تعلن بدء واشنطن الإفراج عن أموال فنزويلية مجمدة بسبب العقوبات
أخبار دولية
06:32
رودريغز تعلن بدء واشنطن الإفراج عن أموال فنزويلية مجمدة بسبب العقوبات
0
أخبار دولية
06:27
وزير الخارجية التركي: حلّ الخلاف مع إيران يجب أن يكون تدريجيًا لا عبر اتفاق شامل
أخبار دولية
06:27
وزير الخارجية التركي: حلّ الخلاف مع إيران يجب أن يكون تدريجيًا لا عبر اتفاق شامل
0
أخبار لبنان
06:23
زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!
أخبار لبنان
06:23
زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!
0
أخبار دولية
06:16
عراقجي: إيران لم تطلب إجراء مفاوضات مع أميركا
أخبار دولية
06:16
عراقجي: إيران لم تطلب إجراء مفاوضات مع أميركا
0
أخبار لبنان
06:13
قعقور: على الحكومة استعادة تصريح وزير الخارجية حول حق اسرائيل في ضربنا وتصحيحه
أخبار لبنان
06:13
قعقور: على الحكومة استعادة تصريح وزير الخارجية حول حق اسرائيل في ضربنا وتصحيحه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:21
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
حال الطقس
02:21
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
2
اخبار البرامج
15:30
كارين رزق الله في "المسار": طردني المخرج سمير حبشي... وحلمي ليس زيارة الأراضي المقدسة (فيديو)
اخبار البرامج
15:30
كارين رزق الله في "المسار": طردني المخرج سمير حبشي... وحلمي ليس زيارة الأراضي المقدسة (فيديو)
3
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
4
أمن وقضاء
12:28
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
أمن وقضاء
12:28
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
5
أخبار لبنان
05:18
بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات
أخبار لبنان
05:18
بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات
6
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
7
أخبار لبنان
05:10
أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل
أخبار لبنان
05:10
أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل
8
أخبار لبنان
05:50
برّي ليعقوبيان: انتِ ما معك خبر شي..
أخبار لبنان
05:50
برّي ليعقوبيان: انتِ ما معك خبر شي..
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More