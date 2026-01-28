الأخبار
رئيس مجلس الوزراء القطري استقبل لودريان: لضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته لوقف الاعتداءات الاسرائيلية والحفاظ على استقرار لبنان

2026-01-28 | 07:43
رئيس مجلس الوزراء القطري استقبل لودريان: لضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته لوقف الاعتداءات الاسرائيلية والحفاظ على استقرار لبنان
رئيس مجلس الوزراء القطري استقبل لودريان: لضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته لوقف الاعتداءات الاسرائيلية والحفاظ على استقرار لبنان

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مبعوث الرئيس الفرنسي للبنان جان إيف لودريان، الذي يزور البلاد حاليا.

وجرى في خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة آخر التطورات في لبنان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في خلال المقابلة، أن استقرار لبنان يعد ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، مشددا على ضرورة التزام الأطراف بتطبيق قرار مجلس الأمن (1701)، واحترام سيادة الجمهورية اللبنانية الكاملة على أراضيها.

كما جدد إدانة قطر للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، مؤكدا ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات والحفاظ على استقرار لبنان.

كما نوه بالدور المحوري للمجموعة الخماسية في مساندة لبنان، مشيرا في هذا السياق إلى استمرار دولة قطر في العمل المشترك والوثيق مع شركائها لضمان تنسيق الجهود الداعمة لحفظ سيادة لبنان ووحدة أراضيه، ودعم مسارات التعافي والتنمية.
 
 
 
 

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
