ترامب يحذر إيران من أن "الوقت ينفد" في الملف النووي

حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران على تسريع خطواتها من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، محذرا من أن "الوقت ينفد" قبل شنّ هجوم أميركي سيكون "أسوأ بكثير" على طهران.



وكتب الرئيس الأميركي عبر منصة "تروث سوشال": "نأمل أن توافق إيران سريعا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف - لا أسلحة نووية"، مهددا بهجوم "أسوأ بكثير" من الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع نووية إيرانية في حزيران الماضي.