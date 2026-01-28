الأخبار
ماكرون يعتبر الوضع في غرينلاند مناسبة "لصحوة استراتيجية لأوروبا برمّتها"

2026-01-28 | 07:58
ماكرون يعتبر الوضع في غرينلاند مناسبة "لصحوة استراتيجية لأوروبا برمّتها"

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن شدّ الحبال الأخير مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند "نداء إلى صحوة استراتيجية لأوروبا برمّتها".
     
وقال الرئيس الفرنسي وإلى جانبه رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن ورئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن إن هذه "الصحوة" ينبغي أن تتمحور على "تأكيد سيادتنا الأوروبية وعلى مساهمتنا في الأمن في المنطقة القطبية الشمالية وعلى نضالنا ضدّ التدخّلات الأجنبية والتضليل الإعلامي وعلى مواجهتنا للتغيّر المناخي". 
     
وأكد لضيفيه "تضامن" فرنسا مع الدنمارك وإقليم غرينلاند الخاضع للسيادة الدنماركية، و"التزامها بسيادتهما وسلامة أراضيهما".

