نتنياهو خلال تشييع آخر رهينة أُعيد جثمانه: أعداء إسرائيل "سيدفعون ثمنا باهظا"

حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعداء إسرائيل من أنهم سيدفعون ثمنا باهظا في حال شنّوا هجمات ضد الدولة العبرية، وذلك خلال كلمته في جنازة آخر رهينة تمت استعادة رفاته من غزة.وقال نتنياهو مخاطبا المشيعين في جنازة ران غفيلي الذي أُعيدت رفاته إلى إسرائيل الاثنين: "نحن عازمون على استكمال مهامنا: نزع سلاح حماس وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح، وسننجح في ذلك. وليعلم أعداؤنا أن كل من يرفع يده ضد إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا للغاية".