ستارمر يبدي قلقه إزاء مقتل متظاهر على يد شرطة الهجرة في مينيابوليس الأميركية

وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مقتل مواطن أميركي برصاص عناصر في شرطة الهجرة الأميركية على هامش تظاهرة في مينيابوليس بأنه "مقلق".



وقُتل أليكس بريتي الممرض البالغ 37 عاما برصاص عناصر الهجرة الأميركيين السبت في خلال تظاهرة احتجاجية.



وأثار إطلاق النار إدانة واسعة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الولايات المتحدة وأدى إلى احتجاجات في مينيابوليس بعد أشهر من تصاعد أعمال عنف قام خلالها عناصر ملثمون من إدارة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود باعتقال أشخاص يُشتبه في انتهاكهم قوانين الهجرة من الشارع.



وقال ستارمر للصحافيين على متن طائرة متجهة إلى الصين التي وصلها الأربعاء في زيارة رسمية: "لا أعتقد أن أحدا يمكنه مشاهدة بعض المقاطع دون أن يشعر بالقلق، لكنني لا أدّعي أنني شاهدت جميع اللقطات واطلعت على كل التفاصيل، ولكن مما شاهدته أقول إنه أمر مقلق".