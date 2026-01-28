حماس تقول إنها جاهزة "لتسليم الحكم" في غزة إلى لجنة التكنوقراط الفلسطينية

أكدت حركة حماس أنها جاهزة لنقل كامل للحكم في قطاع غزة إلى لجنة التكنوقراط الفلسطينية مشددة على ضرورة إعادة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين ودون "عوائق إسرائيلية".



وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم لوكالة فرانس برس: "هناك بروتوكولات جٌهزت، ملفات أُتمت، ولجان تشرف على عملية التسليم بحيث نكون أمام عملية تسليم كاملة للحكم في قطاع غزة إلى هذه اللجنة" الوطنية.



وأضاف قاسم: "يجب أن يتم فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين بشكل كامل وضمان حرية الدخول والخروج إلى قطاع غزة دون أية عوائق إسرائيلية".