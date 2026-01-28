جدل في سوريا بعد قرار لمحافظة اللاذقية بمنع تبرّج الموظفات

يثير قرار محافظة اللاذقية منع تبرّج الموظفات خلال الدوام الرسمي، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء، مع إبداء كثر مخاوفهم من فرض قيود على الحريات الشخصية، بعد عام من تسلّم السلطات ذات الخلفية الإسلامية الحكم في سوريا.وتداول مستخدمون في خلال اليومين الماضيين نسخة عن تعميم منسوب إلى محافظ اللاذقية (غرب)، يطلب خلاله من الإدارات "إبلاغ جميع العاملات" في المؤسسات العامة والبلديات "بعدم وضع المكياج بشكل نهائي خلال الدوام الرسمي"، داعيا الى التقيّد به "تحت طائلة المساءلة القانونية".وسألت ريم ترك عبر موقع فيسبوك المحافظ: "كيف ستحاسب الموظفة، حسب أي مادة من أي قانون لأنها وضعت مساحيق التجميل؟".وأضافت: "إنكم مضحكون، مضحكون بشكل محزن".وانتقد كثر مضمون التعميم بوصفه تدخلا في الحريّات الشخصية، وسخروا من توقيت إصداره في وقت يعاني السوريون من تحديات يومية، فيما دافع عنه آخرون باعتباره يندرج ضمن "آداب المظهر العام" في مكان العمل.على وقع الانتقادات، أوضحت محافظة اللاذقية في بيان الثلاثاء أن "التعميم لا يهدف إلى التضييق على أي فئة أو المساس بالحريات الشخصية التي يصونها الإعلان الدستوري ويكفلها القانون".وقالت إن "التأكيد لا يتعلق بالمنع، بل بتنظيم المظهر الوظيفي وتجنب المبالغة باستخدام المواد التجميلية، بما يحقق التوازن بين الحرية الشخصية ومتطلبات بيئة العمل الرسمية".