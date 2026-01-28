الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مصر تسعى للإفراج عن 4 مواطنين احتجزتهم إيران على متن ناقلة نفط

أخبار دولية
2026-01-28 | 10:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مصر تسعى للإفراج عن 4 مواطنين احتجزتهم إيران على متن ناقلة نفط
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مصر تسعى للإفراج عن 4 مواطنين احتجزتهم إيران على متن ناقلة نفط

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تعمل على الإفراج عن أربعة مواطنين احتجزتهم إيران الشهر الماضي بعد احتجازها ناقلة نفط أجنبية بتهمة نقل "وقود مهرب" في الخليج.

وقالت الوزارة في بيان: "تبين تواجد أربعة مواطنين مصريين على متن السفينة "ريم الخليج" بميناء بندر عباس جنوب إيران، والتي تم احتجازها قبالة سواحل جزيرة قُشم الإيرانية".

وأعلنت إيران الشهر الماضي أنها احتجزت ناقلة نفط أجنبية تحمل أربعة ملايين لتر من الوقود المهرب بالقرب من جزيرة قشم في الخليج. ولم تذكر اسم السفينة أو جنسيتها، لكنها قالت إنها احتجزت أفراد الطاقم الأجانب وعددهم 16 بتهم جنائية.

أخبار دولية

مصر

إيران

ناقلة نفط

LBCI التالي
المستشار الألماني: أيام النظام في إيران "باتت معدودة"
جدل في سوريا بعد قرار لمحافظة اللاذقية بمنع تبرّج الموظفات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-19

إيران تفرج عن ناقلة نفط احتجزتها في مياه الخليج

LBCI
أخبار دولية
2025-12-26

إيران تقول إنها احتجزت ناقلة نفط أجنبية تحمل وقودا مهربا في الخليج

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-26

وسائل إعلام رسمية: إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية تحمل وقودا مهربا في الخليج

LBCI
أخبار دولية
2025-11-14

واشنطن تقول إنها "تراقب الوضع" بعد انحراف ناقلة نفط عن مسارها قرب إيران

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:01

روبيو يتوقع تمثيلا دبلوماسيا أميركيا دائما في فنزويلا "في القريب العاجل"

LBCI
أخبار دولية
10:32

اردوغان: أنقرة تهدف إلى زيادة حجم التجارة مع نيجيريا إلى 5 مليارات دولار

LBCI
أخبار دولية
10:30

توقيف ستة أشخاص في تركيا على خلفية التجسس لحساب إيران

LBCI
أخبار دولية
10:26

المستشار الألماني: أيام النظام في إيران "باتت معدودة"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-19

البابا لاوون يندد بالمعاملة "غير المحترمة" للمهاجرين في الولايات المتحدة

LBCI
منوعات
2026-01-23

قتلٌ رحيم "ضد إرادتها".. زوجها أنهكته رعايتها فكانت النهاية صادمة

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-25

اعتصام على الطريق الدولية بعلبك - زحلة لكشف مصير احمد شكر

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-13

سعيد مالك: الرئيس بري ملزم بطرح مشاريع القوانين على الهيئة العامة... والانتخابات في خطر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:36

نواب يرفعون طعونا أمام المجلس الدستوري على قانوني القضاء العدلي والنفايات

LBCI
أخبار لبنان
07:27

تشييع ضحيتي انهيار مبنى القبة في عكار وسط حزن وغضب شعبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:12

مناقشة الموازنة في يومها الثاني: منبر سياسي خطابي

LBCI
أخبار لبنان
06:56

عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة

LBCI
أخبار دولية
06:32

رودريغز تعلن بدء واشنطن الإفراج عن أموال فنزويلية مجمدة بسبب العقوبات

LBCI
أخبار دولية
06:27

وزير الخارجية التركي: حلّ الخلاف مع إيران يجب أن يكون تدريجيًا لا عبر اتفاق شامل

LBCI
أخبار لبنان
06:23

زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!

LBCI
أخبار دولية
06:16

عراقجي: إيران لم تطلب إجراء مفاوضات مع أميركا

LBCI
أخبار لبنان
06:13

قعقور: على الحكومة استعادة تصريح وزير الخارجية حول حق اسرائيل في ضربنا وتصحيحه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:21

منخفض جوي معتاد يضرب لبنان

LBCI
اخبار البرامج
15:30

كارين رزق الله في "المسار": طردني المخرج سمير حبشي... وحلمي ليس زيارة الأراضي المقدسة (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
11:42

أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس

LBCI
أمن وقضاء
12:28

الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك

LBCI
أخبار لبنان
05:18

بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات

LBCI
أخبار لبنان
06:56

عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة

LBCI
أخبار لبنان
05:10

أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل

LBCI
خبر عاجل
16:21

العثور على جثة المواطنة إليسار المير من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More