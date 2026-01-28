مصر تسعى للإفراج عن 4 مواطنين احتجزتهم إيران على متن ناقلة نفط

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تعمل على الإفراج عن أربعة مواطنين احتجزتهم إيران الشهر الماضي بعد احتجازها ناقلة نفط أجنبية بتهمة نقل "وقود مهرب" في الخليج.



وقالت الوزارة في بيان: "تبين تواجد أربعة مواطنين مصريين على متن السفينة "ريم الخليج" بميناء بندر عباس جنوب إيران، والتي تم احتجازها قبالة سواحل جزيرة قُشم الإيرانية".



وأعلنت إيران الشهر الماضي أنها احتجزت ناقلة نفط أجنبية تحمل أربعة ملايين لتر من الوقود المهرب بالقرب من جزيرة قشم في الخليج. ولم تذكر اسم السفينة أو جنسيتها، لكنها قالت إنها احتجزت أفراد الطاقم الأجانب وعددهم 16 بتهم جنائية.