المستشار الألماني: أيام النظام في إيران "باتت معدودة"

اعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن أيام النظام في إيران "باتت معدودة"، في سياق تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدخل عسكري في الجمهورية الإسلامية.



وقال ميرتس خلال مؤتمر صحافي إلى جانب رئيس الوزراء الروماني إيلي بولوغان إن "نظاما لا يستطيع البقاء في السلطة إلا من خلال العنف الصرف والإرهاب ضد شعبه، أيامه باتت معدودة".



وأضاف: "قد تكون المسألة مسألة أسابيع، لكن هذا النظام لا يملك شرعية للحكم".