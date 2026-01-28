توقيف ستة أشخاص في تركيا على خلفية التجسس لحساب إيران

أوقف ستة أشخاص في تركيا وأودعوا السجن بتهمة "التجسّس السياسي والعسكري" لحساب الاستخبارات الإيرانية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام تركية.



ويشتبه في أن الموقوفين جمعوا معلومات بشأن مواقع حسّاسة عدّة، من بينها قاعدة إنجرليك العسكرية في الجنوب التي تضمّ قوّات أميركية، وفق ما أوردت القناة الرسمية "تي ار تي" مؤكّدة معلومات أوردتها صحيفة "صباح".



ولم ترد السلطات التركية على طلبات الاستفسار من وكالة فرانس برس.



وبحسب وكالة أنباء "دي اتش ايه" الخاصة، أوقف المشتبه بهم في خمس مناطق، من بينها إسطنبول وأنقرة. وخمسة منهم أتراك والسادس إيراني الجنسية، وفق الوكالة.



ويتّهم المشتبه بهم أيضا بجمع معلومات بشأن إرسال مسيّرات عسكرية من تركيا إلى بلد آخر.



