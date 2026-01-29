تركيا تعتزم "تعزيز الأمن على الحدود" في حال هاجمت الولايات المتحدة إيران

تعتزم تركيا اتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن على حدودها في حال هاجمت الولايات المتحدة إيران بشكل يؤدي الى "سقوط النظام" في طهران، بحسب ما أفاد مسؤول تركي وكالة فرانس برس.



وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه: "اذا هاجمت الولايات المتحدة إيران وسقط النظام، تخطط تركيا لاتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز أمن الحدود".



ويتشارك البلدان حدودا يتجاوز طولها 500 كيلومتر، بنت أنقرة جدارا على نحو 380 كيلومترا منها. لكن المسؤول التركي اعتبر ذلك "غير كافٍ".