الاتحاد الأوروبي يوافق على عقوبات جديدة ضد إيران

بالتوازي مع التصعيد العسكري واستمرار المساعي الدبلوماسية، يتصاعد الضغط الاقتصادي على طهران.



فقد أقرّ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم، حزمة عقوبات جديدة ضد إيران، تستهدف أفرادًا وكيانات على خلفية تورطهم في قمع المتظاهرين، إضافة إلى صلاتهم بدعم طهران لروسيا.



وفي موازاة ذلك، يُتوقَّع أن يتوصل الوزراء إلى اتفاق سياسي لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للتنظيمات الإرهابية، ما يضعه في الخانة نفسها مع تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة ما يمثّل تحوّلًا رمزيًا ولافتًا في مقاربة أوروبا تجاه القيادة الإيرانية.