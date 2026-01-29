بوتين لرئيس الإمارات: أتطلع لمناقشة التوتر المرتبط بإيران معكم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان اليوم الخميس أن روسيا تراقب الوضع في إيران عن كثب وأنه يرغب في مناقشة هذا الملف معه خلال محادثات في الكرملين.



وجاء تصريح بوتين في مستهل محادثاته مع رئيس الإمارات التي استضافت في الآونة الأخيرة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا.



وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن فرص إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لم تُستنفد بعد وأن أي استخدام للقوة ضد طهران قد يحدث "فوضى" في المنطقة ويؤدي إلى عواقب وخيمة.



وجاءت تصريحات بيسكوف بعد يوم من دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن الأسلحة النووية، وإلا ستواجه هجوما أميركيا محتملا.