أكسيوس: إدارة ترامب تستضيف مسؤولين إسرائيليين وسعودييين لإجراء محادثات بشأن إيران

نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة قولها إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تستضيف مسؤولين إسرائيليين وسعودييين رفيعي المستوى في مجالي الدفاع والاستخبارات لإجراء محادثات بشأن إيران هذا الأسبوع، في الوقت الذي يدرس فيه ترامب إمكانية شن ضربات عسكرية على الجمهورية الإسلامية.



ولا يزال الغموض يكتنف احتمال اللجوء إلى عمل عسكري في إيران، بعدما قال ترامب الأسبوع الماضي إن أسطولا يتجه إليها، لكنه عبر عن أمله في ألا يستخدمه.



وذكر أكسيوس في تقريره أن إسرائيليين سافروا إلى واشنطن لتبادل معلومات مخابراتية عن أهداف محتملة داخل إيران، بينما سعى مسؤولون سعوديون إلى العمل على تجنب حرب إقليمية أكبر من خلال الضغط باتجاه الوصول إلى حل دبلوماسي.



وأفادت وكالة الأنباء السعودية في وقت سابق من الأسبوع بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أبلغ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن الرياض لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها في عمليات عسكرية ضد طهران.