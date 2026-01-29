كييف تعلن تسلمها ألف جثة من روسيا

أعلنت كييف أنها تسلّمت من روسيا ألف جثة لأشخاص قالت موسكو إنهم جنود أوكرانيون قضوا أثناء القتال.



وقال المركز الأوكراني المكلّف بملف أسرى الحرب في بيان نشره على منصات التواصل الاجتماعي: "اليوم، تم تنفيذ إجراءات لإعادة جثث تسلّمت بموجبها أوكرانيا ألف جثة قال الجانب الروسي إنها تعود لعسكريين أوكرانيين".



وأشارت موسكو من جانبها إلى أنها استلمت رفات 38 جنديا روسيا من كييف.