الجيش الإيراني يتسلم دفعة من ألف مسيرة

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن مختلف فروع الجيش الإيراني تسلمت دفعة تضم ألف مسيرة، وسط تصاعد التوتر بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن هجوم إذا رفضت طهران إبرام اتفاق نووي.



وقال قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي: "بالنظر للتهديدات التي نواجهها، يحافظ الجيش على قدراته الاستراتيجية ويعززها لضمان سرعة القتال وفرض رد ساحق على أي معتد".