برنامج الأغذية العالمي يسرّح جميع موظفيه اليمنيين في المناطق الخاضعة للحوثيين

قرّر برنامج الأغذية العالمي تسريح جميع موظفيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في شمال اليمن بنهاية آذار المقبل، على مأ أفاد مسؤول في الأمم المتحدة وكالة فرانس برس.



ويعني ذلك عمليا توقّف عمليات البرنامج في البلد الذي يحتاج أكثر من نصف سكانه إلى مساعدات إنسانية.



وقال المسؤول الذي تحدّث شرط عدم ذكر اسمه: "أدى انعدام الأمن في بيئة العمل بشمال اليمن إلى الحدّ من قدرة برنامج الأغذية العالمي على العمل بأمان.... هذه الظروف، بالإضافة إلى بيئة التمويل الصعبة، دفعت البرنامج إلى تسريح 365 موظفا، اعتبارا من 31 آذار 2026"، مؤكداً أن هؤلاء "جميعهم موظفون يمنيون".