برنامج الأغذية العالمي يسرّح جميع موظفيه اليمنيين في المناطق الخاضعة للحوثيين
أخبار دولية
2026-01-29 | 07:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
برنامج الأغذية العالمي يسرّح جميع موظفيه اليمنيين في المناطق الخاضعة للحوثيين
قرّر برنامج الأغذية العالمي تسريح جميع موظفيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في شمال اليمن بنهاية آذار المقبل، على مأ أفاد مسؤول في الأمم المتحدة وكالة فرانس برس.
ويعني ذلك عمليا توقّف عمليات البرنامج في البلد الذي يحتاج أكثر من نصف سكانه إلى مساعدات إنسانية.
وقال المسؤول الذي تحدّث شرط عدم ذكر اسمه: "أدى انعدام الأمن في بيئة العمل بشمال اليمن إلى الحدّ من قدرة برنامج الأغذية العالمي على العمل بأمان.... هذه الظروف، بالإضافة إلى بيئة التمويل الصعبة، دفعت البرنامج إلى تسريح 365 موظفا، اعتبارا من 31 آذار 2026"، مؤكداً أن هؤلاء "جميعهم موظفون يمنيون".
أخبار دولية
برنامج الأغذية العالمي
حوثيين
اليمن
0
أخبار دولية
09:41
الكرملين: مسألة الأراضي ليست العائق الوحيد أمام السلام في أوكرانيا
أخبار دولية
09:41
الكرملين: مسألة الأراضي ليست العائق الوحيد أمام السلام في أوكرانيا
0
أخبار دولية
09:07
مسؤول أمن الحدود في إدارة ترامب يتعهد "فرض القانون والنظام" في مينيابوليس
أخبار دولية
09:07
مسؤول أمن الحدود في إدارة ترامب يتعهد "فرض القانون والنظام" في مينيابوليس
0
أخبار دولية
09:03
السعودية تطلق استراتيجية وطنية جديدة للخصخصة
أخبار دولية
09:03
السعودية تطلق استراتيجية وطنية جديدة للخصخصة
0
أخبار دولية
08:33
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزير الداخلية ومسؤولين إيرانيين على خلفية قمع الاحتجاجات
أخبار دولية
08:33
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزير الداخلية ومسؤولين إيرانيين على خلفية قمع الاحتجاجات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
بالفيديو
