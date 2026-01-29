بوتين لرئيس الإمارات: أتطلع لمناقشة التوتر المرتبط بإيران معكم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان أن روسيا تراقب الوضع في إيران عن كثب وأنه يرغب في مناقشة هذا الملف معه خلال محادثات في الكرملين.



جاء تصريح بوتين في مستهل محادثاته مع رئيس الإمارات التي استضافت في الآونة الأخيرة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا.



وفي وقت سابق، ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن فرص إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لم تُستنفد بعد وأن أي استخدام للقوة ضد طهران قد يحدث "فوضى" في المنطقة ويؤدي إلى عواقب وخيمة.







