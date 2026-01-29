الكرملين: مسألة الأراضي ليست العائق الوحيد أمام السلام في أوكرانيا

رأى يوري أوشاكوف مستشار الكرملين للسياسة الخارجية أن مسألة الأراضي ليست هي الوحيدة التي تعرقل التوصل إلى اتفاق محتمل لإنهاء القتال في أوكرانيا.



وتريد روسيا أن تنسحب القوات الأوكرانية من حوالي 20 بالمئة لم يسيطر عليها الجيش الروسي بعد من منطقة دونيتسك. وتقول كييف إنها لا تريد أن تمنح موسكو أراضي لم تكسبها روسيا في ساحة المعركة.



وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن العمل جار بنشاط للتوصل إلى تسوية في المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة. ووصف الخلاف بأنه قضية رئيسية متبقية يصعب حلها للغاية.



وردًا على سؤال، بشأن ما إذا كانت مسألة الأراضي هي القضية الوحيدة العالقة، قال أوشاكوف "لا أعتقد ذلك".



ولم يذكر القضايا الرئيسية الأخرى التي لم يتم حلها بعد.