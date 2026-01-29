ترامب: حماس كان لها دور كبير في استعادة الرهائن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) كان لها دور كبير في استعادة الرهائن من قطاع غزة.



ورأى أن حماس ستلقي سلاحها فيما يبدو.



وذكر المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف للصحفيين خلال اجتماع للحكومة أنه جرى البدء في المرحلة الثانية من الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة.