نائب الرئيس الإيراني: اليوم يجب ان نستعدّ لحالة حرب

أخبار دولية
2026-01-29 | 12:45
نائب الرئيس الإيراني: اليوم يجب ان نستعدّ لحالة حرب
نائب الرئيس الإيراني: اليوم يجب ان نستعدّ لحالة حرب

أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن على إيران أن تكون على استعداد للحرب، في مواجهة التهديدات بتدخل عسكري أميركي.

ونقلت وكالة "إيسنا" عن عارف قوله "اليوم يجب أن نكون مستعدين للحرب. الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تشعل حربا أبدا، لكنها إذا فُرضت عليها، فسوف تدافع عن نفسها بقوة". وأضاف في الوقت نفسه أن إيران "جاهزة" للتفاوض مع الولايات المتحدة لكن "هذه المرة نحتاج ضمانات"، من دون مزيد من التفاصيل.

أخبار دولية

الرئيس

الإيراني:

اليوم

نستعدّ

لحالة

ترامب: بوتين وافق على عدم مهاجمة كييف لمدة أسبوع
ترامب: حماس كان لها دور كبير في استعادة الرهائن
