نائب الرئيس الإيراني: اليوم يجب ان نستعدّ لحالة حرب

أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن على إيران أن تكون على استعداد للحرب، في مواجهة التهديدات بتدخل عسكري أميركي.



ونقلت وكالة "إيسنا" عن عارف قوله "اليوم يجب أن نكون مستعدين للحرب. الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تشعل حربا أبدا، لكنها إذا فُرضت عليها، فسوف تدافع عن نفسها بقوة". وأضاف في الوقت نفسه أن إيران "جاهزة" للتفاوض مع الولايات المتحدة لكن "هذه المرة نحتاج ضمانات"، من دون مزيد من التفاصيل.