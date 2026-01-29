ترامب: بوتين وافق على عدم مهاجمة كييف لمدة أسبوع

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على وقف الهجمات على كييف ومدن أوكرانية أخرى لمدة أسبوع، بعد أن تسببت غارات موسكو في انقطاع التدفئة عن مبان وسط درجات حرارة جليدية.



وقال ترامب في خلال اجتماع حكومي: "لم يشهدوا بردا كهذا من قبل. وطلبتُ شخصيا من الرئيس بوتين عدم قصف كييف والمدن الأخرى لمدة أسبوع. وقد وافق على ذلك، ويجب أن أقول لكم، كان ذلك لطيفا جدا".