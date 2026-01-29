هيغسيث: البنتاغون سيكون مستعدا لتنفيذ ما يريده ترامب بشأن إيران

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث ان أمام إيران خيار إبرام اتفاق وإنه لا ينبغي لها السعي لامتلاك قدرات نووية.



وأضاف أن وزارة الدفاع ستكون مستعدة لتنفيذ أي شيء يريده الرئيس الأميركي دونالد ترامب.