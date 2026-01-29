غوتيريش يدعو إلى الحوار مع إيران لتفادي "عواقب مدمّرة"

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الحوار مع إيران، وخصوصًا في شأن الملف النووي، سعيا إلى تفادي أزمة رأى أن ستؤدي إلى "عواقب مدمرة على المنطقة".وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي في مقر المنظمة في نيويورك "لقد أعربنا بحزم عن إدانتنا القمع الوحشي الذي شهدته إيران".وأضاف "نتابع بقلق المناقشات الجارية ونرى أن من المهم أن يُجرى حوار من أجل التوصل إلى اتفاق، وخصوصا في شأن المسألة النووية، وبالتالي تجنب أزمة قد تكون لها عواقب مدمرة على المنطقة".