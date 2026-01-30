الكرملين: ترامب طلب من بوتين وقف الضربات على كييف حتى أول شباط

أعلن الكرملين اليوم الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى طلبا شخصيا من نظيره الأميركي دونالد ترامب لوقف الضربات على كييف حتى أول شباط من أجل تهيئة بيئة مواتية لمفاوضات السلام.



ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على الطلب ورد روسيا عليه.



وقالت أوكرانيا إنها ستتعامل بالمثل إذا تخلت روسيا عن شن غارات على البنية التحتية للطاقة في البلاد في ظل موجة برد قارس.



وكان من المقرر أن تعقد الجولة التالية من محادثات السلام الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي يوم الأحد، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال اليوم الجمعة إن التاريخ أو المكان ربما يتغيران.