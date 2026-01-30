تركيا: اردوغان أبلغ بزشكيان باستعداد أنقرة للتوسط بين إيران والولايات المتحدة

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس طيب اردوغان أبلغ نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في اتصال اليوم، بأن تركيا مستعدة للاضطلاع بدور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة لتخفيف التوتر بين البلدين.



وقالت الرئاسة في بيان نشر على منصة إكس: "شدد الرئيس اردوغان على أن تركيا مستعدة لتولي دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة لتخفيف التوتر وحل القضايا"، مشيرة إلى أن اردوغان سيستقبل أيضا وزير الخارجية الإيراني الذي يزور تركيا لإجراء محادثات مع نظيره التركي.