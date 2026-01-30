توم براك يصف الاتفاق بين دمشق والأكراد بأنه "محطة تاريخية"

رحّب المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك بالاتفاق بين الحكومة السورية والقوات الكردية، والذي ينصّ على دمج مؤسسات الأكراد العسكرية والمدنية تدريجيا ضمن مؤسسات الدولة، مشيدا بـ"الخطوات الشجاعة" التي اتخذها الطرفان.



وفي منشور على منصة إكس، وصف براك الاتفاق، الذي يأتي بعد أسابيع من الاشتباكات بين القوات الحكومية والكردية، بأنه "محطة فارقة عميقة وتاريخية في مسار سوريا نحو المصالحة الوطنية والوحدة والاستقرار الدائم".