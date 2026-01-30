حماس تدعو الى فتح فوري لمعبر رفح بين قطاع غزة ومصر

دعت حركة حماس وسطاء اتفاق وقف اطلاق النار في غزة الى الضغط على إسرائيل لفتح معبر رفح مع مصر، والمنفذ الوحيد لسكان القطاع مع العالم الخارجي.وقالت الحركة في بيان، إنها تجدد المطالبة "بالضغط الجاد لوقف هذا العدوان المتكرر على شعبنا، والانتقال الفوري إلى المرحلة الثانية، بما يشمل فتح معبر رفح في الاتجاهين، وتمكين اللجنة الوطنية من العمل في قطاع غزة الذي دمّره الاحتلال الفاشي".