زيلينسكي: أوكرانيا ستكون جاهزة فعليا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 2027

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا ستكون جاهزة فعليا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2027، مشيرا الى أن ضمان الانضمام "السريع" إلى الاتحاد الأوروبي يعد جزءا مهما من الضمانات الأمنية بعد انتهاء الحرب مع روسيا.



ونشرت الرئاسة الأوكرانية اليوم الجمعة تعليقاته لصحفيين وهو يقول: "فعليا، سنكون جاهزين في عام 2027"، موضحا أن أوكرانيا ستكون نفذت الخطوات الرئيسية المطلوبة للانضمام بحلول نهاية عام 2026.



وقال: "أريد أن تحصل أوكرانيا على جدول زمني واضح"، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بإجراء الإصلاحات اللازمة.