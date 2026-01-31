بزشكيان: ترامب ونتنياهو وأوروبا أثاروا التوتر في أحدث احتجاجات

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم السبت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأوروبا أثاروا التوترات في الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد مؤخرا و"استفزوا" الشعب.