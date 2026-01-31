كوريا الجنوبية توقع اتفاقا مع النرويج لتوريد نظام صواريخ متعددة الإطلاق

أعلن مدير مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية كانغ هون-سيك في وقت متأخر من يوم الجمعة أن كوريا الجنوبية وقعت عقدا مع النرويج لتوريد نظام الصواريخ متعدد الإطلاق تشونمو بقيمة 1.3 تريليون وون (896.4 مليون دولار).



وقال في منشور على فيسبوك إنه في زيارة للنرويج والتقى بوزير الدفاع هناك.



(الدولار = 1450.3100 وون)